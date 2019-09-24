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电子烟巨头Juul遭刑事调查，已有7人死于相关疾病

2019-9-24 7:45:27来源：新浪科技作者：行云责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间9月24日早间消息，据国外媒体报道，美国联邦检察官已经在加利福尼亚州对备受欢迎的电子烟制造商Juul Labs展开了刑事调查。外媒称，本次调查由加州北区联邦检察官办公室牵头，但是调查的重点目前尚不清楚。

Juul在最近几个月中面临着一系列法律挑战，原因是政府对数百种与使用电子烟相关的疾病产生了日益高涨的愤怒情绪，截止到目前已经有7人丧生于与电子烟有关的疾病。

当前一些有多个联邦当局开始对Juul展开调查。美国联邦贸易委员会（FTC）与几个州的总检查长正在对该公司的营销方式进行调查，以确定该公司在宣传的时候是否有意瞄准未成年人。美国食品和药品管理局当前也在对Juul进行积极的调查，但是外界对该部门的这个调查所知甚少。

美国卫生部长去年曾宣布，未成年人吸食电子烟已经成为了一种流行疾病。此外，随着人们对电子烟所引起的疾病的担忧日益增加，疾病控制和预防中心等组织也警告人们应该完全停止使用电子烟。

联邦对于调味电子烟产品的禁令也在逐渐成型。本月早些时候，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布，美国政府将寻求通过FDA所提出的禁售调味电子烟的建议，但是该机构当前尚未透露有关此禁令的规则制定适宜。特朗普当时表示：“这不仅仅是一个整体问题，而且尤其涉及到对于儿童的重视。我们对此很可能将不得不采取一些非常、非常有利的措施。”

Juul没有对置评请求做出回应。

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关键词：电子烟

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