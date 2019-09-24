谷歌推应用捆绑订阅服务：月费5美元可用350种应用

网易科技讯9月24日消息，据外媒报道，谷歌日前宣布推出名为“Google Play Pass”的应用捆绑订阅服务，只需每月支付4.99美元费用，安卓用户就可以访问350多款游戏和应用程序，而且这些游戏和应用程序中没有广告，且不支持应用内购买。

谷歌将为用户提供10天的免费试用服务，并计划以每月1.99美元的价格提供第一年服务。这项服务将于本周在美国和其他国家推出。

谷歌对应用程序订阅模式的看法与苹果略有不同，后者上周刚刚推出了其4.99美元的游戏订阅服务Apple Arade。首先，Google Play Pass包括应用程序和游戏。其次，谷歌并没有直接资助这些游戏和应用的开发，也没有排他性要求。

在发布时，Google Play Pass中包含的所有应用程序和游戏都已在谷歌应用商店Play Store上架，并将继续可以独立购买。谷歌应用商店将很快开始在Google Play Pass捆绑包应用程序旁边显示多彩标记，向订阅者显示它是免费的，并吸引非订阅者注册。

谷歌表示，Google Play Pass中约有三分之二的应用程序是游戏，包括长期受欢迎的游戏，如《Stardew Valley》、《Monument Valley》、《Limbo》和《Risk》等。?非游戏应用程序包括AccuWeather这样的大型应用程序，以及Hi-Q Recorder等较小却深受欢迎的安卓应用程序。

Google Play Pass订阅可以与最多五个家庭成员共享，并且还可以与谷歌针对应用商店中的家长控制功能相集成。与苹果不同，谷歌并不要求Google Play Pass中包含的应用程序有更严格的隐私标准。