股东起诉特斯拉：收购SolarCity交易中隐瞒许多事实

新浪科技讯北京时间9月24日早间消息，最新公布的法庭文件显示，特斯拉的多家大型机构投资者认为，该公司2016年以26亿美元收购SolarCity的交易不应该发生。

股东们指责特斯拉对SolarCity的交易估值不当，提供了有缺陷的分析，误导了投资者。这起诉讼于2016年提起，也是特斯拉及其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）所面临的多起诉讼之一。

特斯拉则对股东的指控提出不同意见，并且不认为法庭应该继续受理本案。该公司提到了此前一份关于本案的声明：“我们不同意这个决定，接下来将采取适当措施。重要的是强调，这是一项驳回动议，法庭被要求假定所有指控都属实。当然，我们认为所有这些指控都不属实。”

最新法庭文件显示了马斯克几笔投资之间错综复杂的财务和个人关系。马斯克担任特斯拉和SpaceX的CEO，同时是SolarCity最大的股东和董事长，而他的一位亲戚也担任SolarCity高管。

文件称：“在收购之前，马斯克将特斯拉、SolarCity和SpaceX描述成为他坐在顶端的‘金字塔’，并且‘重要的是，如果金字塔的某个元素出问题，那么就不会有某种纸牌屋存在。’”

股东们指出，马斯克在特斯拉2016年收购SolarCity之前，曾经将SpaceX的资金投入至SolarCity，并且对审计方安永隐瞒了这笔交易。具体而言，SpaceX曾以无追索权债券的形式向SolarCity投资约1.65亿美元，而SolarCity没有向安永披露，该公司需要在什么时间内向SpaceX支付与这些债券相关的巨额款项。

股东们认为，尽管马斯克声称自己已经适当回避，但他从未真正离开交易过程。文件显示，2016年初，他和自己的亲戚、SolarCity联合创始人及前CEO林顿·里夫（Lyndon Rive）花时间制定一项计划，将这家太阳能公司从流动性危机中拯救出来。此后不久，特斯拉时任首席财务官杰森·维勒（Jason Wheeler）就起草一份方案，请求特斯拉董事会完成这笔交易。

文件称：“董事会没有拒绝马斯克的方案，正如代理文件中所说的那样。相反，董事会‘授权管理层收集更多细节，并进一步探讨和分析’对SolarCity的收购。”

文件称，在特斯拉以26亿美元完成对SolarCity的收购后，安永表示，这家太阳能公司已经破产。此外文件显示，特斯拉董事会的大部分成员在交易时在两家公司都有经济利益，并希望看到SolarCity被挽救，而不是破产，从而保住他们的声誉，以及他们对马斯克现在和曾经担任CEO的其他公司的押注。