苹果挑战娱乐业，迪士尼亚马逊迎来新挑战

流媒体暗流涌动下，还再不断升温，日前，苹果宣布11月上线Apple TV +后，在Apple TV+和Disney+之间，迪士尼首席执行官鲍勃·伊格尔选择了离开苹果董事会。

北京时间2019年9月11日，苹果在每年例行的苹果秋季发布会上表示，Apple TV +服务将在11月1日上线，会员费每月只需4.99美元，将在100多个国家推出。这个价格对于流媒体会员资费来说已相当便宜。据悉，Apple TV +上线11天后，迪士尼NeXT电脑公司流媒体也即将上线，内容涵盖所有迪士尼系列节目、漫威系列、《星球大战》系列、皮克斯系列动画以及《国家地理》节目，订阅费用高于苹果为每月7美元。

而在视频会员本身价格已经很低的情况下，谁曾想苹果还有一骑绝尘，宣布购买苹果公司最新的iPhone、iPod、Mac或是其他硬件产品，可免费获赠一年的Apple TV视频会员。要知道苹果公司的硬件产品，在全球已安装超过14亿台设备，基于苹果硬件巨大的覆盖量，无疑会让果粉更添黏性，且有助于培养新用户。

长期担任苹果分析师和Loup Ventures投资合伙人的Gene Munster告诉我们：“这是一个非常大的市场，足以推动苹果公司的新一轮增长。”

苹果硬件跌落，抢流媒体蛋糕与迪士尼朋友变“敌人”

其实于2019年3月的苹果产品发布会中，苹果就已宣称要为新闻和娱乐订阅服务让步。这家科技巨头已经和华尔街日报等出版商签订了有关新闻订阅服务的合同，同时它还聘请了Oprah Winfrey等最顶尖的影视人才，为即将到来的视频平台提供优质节目内容，该平台还可能与HBO等媒体公司合作，播放后者的电影和电视节目。

随着iPhone销售量的下降，苹果已经悄然积累了大量其他方面的业务，包括手机应用、电影、游戏、音乐、AppleCare、iCloud订阅和Apple Pay手续费等。据外媒报道，在过去的四个季度里，这些服务为苹果带来将近400亿美元的收入。即将到来的新闻及视频服务会进一步扩大这方面的收入。

苹果一消费电子厂商，究竟因何来触碰流媒体这块蛋糕？或许是硬件愈发不好卖的今天，唯有软硬兼备，才能寻找新突破点。Box创始人阿龙.利维在2014年一条推文中曾说过：“根据现有运营者的市场确定颠覆性创新者的市场规模，就好比根据1910年的马屁数量确定汽车行业的市场规模。

举个例子，亚马逊最初叫亚马逊图书，定位为“地球最大的书店”。如今，亚马逊主导了图书销售行业，但由于市场扩张强劲，图书销售额还不到亚马逊总销售额的7%。苹果同理，以2017年第一季度为例，苹果出售个人计算机创造72亿美元收入，这是该公司自创立来一度占据主导地位的领域。但是，在同一财务季度，苹果总收入高达784亿美元，这意味着苹果原始市场只占其销售额的不到10%。

以上例子证明，巨头公司原有的核心业务，在发展过程中一定会被颠覆、拆分或是逐渐转移。苹果从2007年推出初代iPhone直至今天，iPhone经历过辉煌至暗淡。在手机市场，三星、华为无疑已经成为iPhone的最大竞争对手。信号问题、缺席5G、产品创新不足，让iPhone的市场被持续瓜分。如今苹果发力流媒体，似乎既是对现有业务的维护，也是信心不足的加持。毕竟，鸡蛋不能放在同一个篮子里。

说到苹果与迪士尼的渊源，那得从苹果灵魂头号位乔布斯时代说起了。乔布斯于1976年创立苹果公司，在1985年与斯卡利的权力斗争中失败离开苹果公司。离开苹果后，他创立了NeXT电脑公司，大概同时期，乔布斯还收购了濒临破产的皮克斯公司，并制作出《汽车总动员》《海底总动员》《玩具总动员》等大家耳熟能详的动画经典。可以说皮克斯开创了3D动画电影时代，也帮助迪士尼摆脱了破产危机。

直至今年3月份，苹果在新产品发布会上表示，Apple TV+的计划是投入10亿美元（折合人民币约70.75亿元）用于20部自制内容的开发，半年过去，这一数字已经提升至60亿美元（折合人民币约424.5亿元）。预算飙升，一方面反映出苹果对于流媒体预算投入的误判，另一方面也能看出苹果坚定进军流媒体的决心。

苹果毕竟是目前全球市值第二的巨头公司，迪士尼自然安不忘危。日前，据外媒报道称，首席执行官鲍勃·伊格尔最新自传中的一段文字。伊格尔认为，如果苹果联合创始人乔布斯还活着，乔布斯将会讨论让迪士尼和苹果公司合并，或者两家公司已经合并。这番话，颇有种曾经沧海难为水的意味。

▲2005年iPod发布会图片 |来源：Fortune

其实，科技巨头收购媒体巨头并非无先例，索尼就曾经收购哥伦比亚和米高梅；而乔布斯收购濒临破产的皮克斯公司，或许也可以看作是科技巨头对媒体巨头的完美收购。

早在2006年，迪士尼收购了乔布斯的另一家公司皮克斯，早前乔布斯出离苹果时，创办了NeXT电脑公司，并在一次偶然的机会中获得了皮克斯公司。也是通过这次交易，乔布斯进入了迪士尼的董事会。随后，2011年伊格尔也加入了苹果董事会。那时，苹果尚完全专注于电脑、智能手机和平板电脑领域。

而最近几年，随着iPhone销量下滑，苹果便开始转向娱乐业发展。2019年9月11日苹果秋季发布会上，苹果宣布正式宣布推出Apple TV+（也就意味着和作为知名影视媒体内容的迪士尼成为强劲对手）随即，伊格尔辞去苹果董事会的职务，他表示目前苹果正在不断发展影视业务，而这使他在苹果的董事会工作变得更加力不从心。

伊格尔在今年4月份的一次采访中表示，每当苹果董事会开始讨论流媒体服务时，他都会静悄悄地走出会议室，但这种场合相对较少，因为董事会一般只会关注苹果的主要业务。但之后，情况发生了变化，流媒体服务开始成为董事会会议的经常性话题，伊格尔也对此渐渐接受并习惯了。

老牌媒体公司尚难撼动，后来居上者亦难小觑

流媒体视频游戏有望成为互联网巨头企业之间的一场争斗，这一领域有着数十亿美元的市场规模，昭示着快速发展的未来工业，这绝不仅仅是一场游戏。当前，游戏和电子竞技行业蓬勃发展，据游戏和电子竞技情报分析公司Newzoo预测，到2021年，手机游戏将成为一个价值1000亿美元的产业。

据2019 Pew报告估计，全球有超过50亿人拥有手机，其中超过半数拥有的是联网智能手机，这一现状极大地改变了媒体的消费方式。而现如今流媒体正处于大势，电影电视，曾经受限于大型的固定屏幕，但现在已经可以通过云推送到人们眼前。频游制造商们在努力挖掘流媒体的无限潜力，而竞争的焦点是看谁能率先做到这一点。

经常有人把国内的视频网站竞争看作和Netflix的思路一模一样，一开始烧版权，时间长了就开始自制原创剧。国内视频网站花大钱自制原创剧，再从VIP付费会员上“薅羊毛”的做法简直和Netflix如出一辙。内容种类也覆盖了剧、电影、纪录片、脱口秀、真人秀、儿童节目等。

其中不得不提的是为Netflix奠定业界地位的《纸牌屋》。Netflix通过大数据确定了观众的喜好，在2011年3月直接和团队达成协议，出资一亿美元，至少拍摄26集《纸牌屋》。在13年播出的时候，Netflix也没有按常规套路出牌，而是一次性将首季全部十三集放上了网。2013年，Netflix全球付费订阅用户净增约1100万。

原创在一定程度上让Netflix摆脱了内容钳制，从源头掌握了主动权。但在新老对手环伺的环境下，Netflix的生存并不容易。

亚马逊凭借自身的生态优势，利用其在电子商务领域的主导地位和消费者对快速配送服务的需求，将其纳入到了更广泛的年度订阅计划中。

结语

从20世纪过渡到21世纪，连苹果与迪士尼两家看似毫不相干的公司，都在流媒体发力的当下成为对手。迪士尼作为老牌影视媒体公司，不仅面临着同样作为老牌影视媒体公司奈飞、亚马逊的竞争，还要警惕被后来居上的苹果夹击。可想而知，流媒体这块谁想成为最优选都不容易。

说回苹果，根据苹果发布的2019Q3财报显示，iPhone收入第一次低于50%，服务将是最快增长领域，其中就包括iCloud存储和苹果音乐等付费服务。2017年，苹果公司CEO蒂姆·库克定下了这样的目标：截止2020年，要将服务业务的收入翻一番，达到500亿美元。2018财年，服务业务为苹果公司创造了397.5亿美元的收入，这意味着苹果有望超额完成既定目标。分析人士表示，Apple TV+可能在未来5年内突破1亿用户，成为Netflix和亚马逊的主要挑战者。

值得一提的是，2019苹果秋季发布会上宣布苹果视频会员费比迪士尼略低后，迪士尼股价当天便出现下跌；在内容上，苹果为了追赶迪士尼，早在2018年的时候就已经花费了数十亿美元制作了属于自己的原创节目。

日光之下并无新鲜，流媒体之争早晚会来，只是它已经来了。