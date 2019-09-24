iPhone 11 Pro Max暗夜绿渠道商价格跳水，一夜跌700元

IT之家9月24日消息 之前《科创板日报》曝光的iPhone11全系列渠道商报价显示，iPhone 11价格±200元，其中新色仅绿色与紫色存在溢价，绿色全内存溢价200元，如256GB 官网价6799元，渠道价为7000元。

不过，钱江晚报报道称，在杭州一家数码广场经营手机生意的小吴表示，21日，价格最坚挺的暗夜绿版iPhone“破发”了，其他版本的iPhone 11更是早就跌破官网价了。小吴表示，“我21日傍晚进了一台256G的暗夜绿色iPhone 11 Pro Max，要11050元，22日早上卖了11300元。下午价格直接跳水了，市场批发价只要10300元，零售价也只要10700元，而官网报价10899元。”

根据小吴的说法，iPhone 11 Pro Max 256GB版本渠道商价格的下降，一来是市场突然到货一大批暗夜绿版本的iPhone新机，大家都在抛售该机型；二来很多数码炒家把目光转向了即将发布的华为Mate30系列。

据了解，在小吴所说的iPhone 11 Pro Max渠道商价格下降之前，分析师及市场一直看好暗夜绿版iPhone的市场表现。此前报道称，iPhone 11 Pro系列除暗夜绿色外，全线破发，其中iPhone 11 Pro 64GB灰色跌幅最大，官方售价8699元，渠道价8250元，直降449元；iPhone11 Pro Max绿色256GB与512GB最高溢价700元。

除此之外，分析师郭明錤也曾表示，iPhone 11 Pro的暗夜绿色、iPhone 11的绿色与紫色，发货日期均约需2–3周或更长，这个时间要长于其他配色版本的10天。另外，鉴于市场对暗夜绿iPhone的青睐，有媒体从渠道商获悉，该配色版iPhone将会涨价。

不过根据钱江晚报的说法，暗夜绿iPhone的大批到货以及华为Mate30系列的即将发布，渠道商都开始抛售积存的iPhone 11 Pro Max暗夜绿版本，与此同时开始寄希望于华为Mate30系列。不少外媒也表示，在5G支持方面，iPhone 11系列的吸引力不如华为Mate30系列，但鉴于后者的在谷歌应用及服务方面出现一些限制，因此其海外市场的表现不会太好。