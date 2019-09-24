联通电信联手展开5G突围，省下4千亿后能否赶超移动？

近日，中联通发布公告称，中联通和中电信正式签署了《5G网络共建共享框架合作协议书》，将在全国范围内合作共建一张5G接入网络。

据悉，联通和电信根据自身4G基础情况，除去两家独自承建的区域，在15个选定城市划定范围承建5G接入网。这些城市都是一二线城市，都将率先运行5G网络，并且需要重点保障5G运行。

2019年是5G商用元年，5G建设投资势在必行，三大运营商都在布局加快5G建设速度，以快速实现5G网络覆盖。业内普遍认为，面对着资金短缺、与移动5G建设进度的差距等困境，联通与电信决定联手突围在情理之中。不过，对联通与电信而言，尽管共建共享能够互利共赢，但要真正操作落地并不简单，二者联手后能否赶超中移动还需时间验证。

5G网络共建共享将降本提速，但落地成效仍存疑

毋庸置疑，5G网络建设需要的投资成本将远远超过4G。

目前5G建设处于初期阶段。根据业内人士分析，试商用阶段单个5G基站的价格约为50万-60万元，5G部署成熟期的单价会降至30万-40万元。另外，5G网络的部署还包括传输网、核心网，传输网折合到单个基站上的成本约为5万-10万元，核心网在部署初期的造价约为1000万-3000万元。根据预测，如果按照三家各自建网的方式，5G总投资将达到1.5万亿元人民币，比4G高出一半。这对运营商来说无疑是不小的挑战。

至于联通与电信的牵手，中国联通董事长王晓初在8月份的半年报沟通会上曾表示，在5年的5G建设周期中，共建共享将为联通、电信各节省2000亿元的资本开支。

独立电信分析师付亮认为：“这两年的提速降费对运营商的影响很大，在这种情况下大规模建独立网，资金压力太大，而共建共享能缓解资金压力。”

申港证券发布的研究报告也指出，共建共享方案可有效降低运营商的TCO(Total Costof Ownership)，即总拥有成本，包括产品采购到后期使用、维护的成本。

而成本的降低也决定了5G整体资费水平将较预期更低，这显然有助于提升用户体验。中国通信业知名观察家项立刚认为，出现相对比较低的资费的可能性比较大，因为两家合建成本比较低，他们的筹资能力也会更强一些，所以资费方面对用户来说是比较有利的。

爱立信(中国)总裁赵钧陶认为，共建共享在过去的3G、4G时代都发生过，从技术上来看是可以做到的，过去的案例也可以证明这一点。5G网络共建共享真正的挑战，实际上在运营上，就是两家怎么能够紧密合作，共同适应市场的变化、市场的需求，因为两家的品牌和用户还是分开运营的。

其实，联通、电信良好的合作由来已久，比如在推进全网通手机方面、不限量套餐方面等等。而这些合作也为现在的5G共建共享打下了一定的基础。

不过，中信建投通信行业首席分析师阎贵成点评称，联通提到的共建共享方案是最理想方案，也是对市场影响最大的方案，能否完全落地存在很大疑问。

虽然在设备之间基本实现了功能分工明确，但是很多问题都离不开端到端的配合排查。如果出现问题，需要联动排查，会不会存在争议和踢皮球现象、故障处理的效率会不会降低、能否在尽可能短的时间内克服阻力，真正实现紧密合作等问题仍然存疑。

联通与电信联手突围，缩小与移动差距

从行业角度看，凭借4G网络积累大批用户优势的中国移动在5G网络建设上也先行一步。此前三大运营商都预计在2019年实现5G建设，到2020年才全面实现5G商用，而获得5G业务经营许可后，中国移动推出的“打造全球规模最大的高质量品质5G网络”等计划，对电信和联通都造成了不小的压力。

根据早期数据披露，各家运营商对5G网络建设投资不菲：中国移动计划今年对5G投资240亿元，建设5万个5G基站;联通将保持全年80亿元的5G投入预期，计划部署4万个5G基站;中国电信今年维持90亿元5G投资计划，计划在今年年底前建设约4万个5G基站。

然而，今年工信部发布数据显示，上半年三家基础电信企业实现移动通信业务收入首次陷入负增长。国内电信业务收入累计完成6721亿元，同比下降0.03%;三家基础电信企业实现移动通信业务收入4596亿元，同比下降4%。

根据三大运营商2019年上半年的业绩报告，三者营收较去年同期均有一定程度的降低;其中中国电信运营收入为1904.88亿元，同比降1.32%;中国联通营业收入为1449.54亿元，同比降2.78%;中国移动运营收入为3894.27亿元，同比降0.61%。中国电信与中国联通今年上半年的营收总和比中国移动少了约500亿元，此番合作显然有利于两者降本增效，势必将缩小与移动的差距。

如果从全国覆盖网络的角度讲，最近多年，覆盖最广的网络无疑是中国移动。此次联通与电信采用共建共享网络的方式，二者在网络覆盖方面或许也能更进一步。

此外，联通、电信此次合作对产业链及行业投资也带来了一些影响。

项立刚表示，对通信设备制造商来说，因为减少了一张网络，就减少了相应的需求，这对设备制造商来说总体上是不利的。制造商当然是希望建设更多的网络，这样才能收入更多。但联通电信的共建共享对业务开发商来说、对手机厂商来说都是有帮助的。

中信建投通信行业首席分析师阎贵成认为，不管两家合作落地程度有多大，带来的一定是总投资规模的压缩。设备厂商方面，影响程度无线设备>传输设备。但换个角度，对于5G手机和应用形成利好，因为5G网络建设节奏加快，利好消费电子销售、应用落地。

根据申港证券研报，联通和电信的共建共享已成必然趋势，最终落地方案仍未公布，对5G投资的实际影响有限，短期来看会对市场有一定的情绪冲击。但对于5G投资的核心逻辑没有改变。国内未来基站需求和运营商CAPEX的增长在未来2-3年有望得到保障。