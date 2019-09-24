2019年，5G手机值得买吗

C114讯9月24日消息 大干快上建设5G已经成为多数人的普遍想法，而且也是监管层和运营商正在努力的方向。虽然NSA（非独立组网）不能完全支撑5G的所有功能，但是这并不妨碍其本身的5G属性。在5G NSA网络模式下，eMBB（增强型移动宽带）是主要的应用场景或者是唯一的场景，支持AR/VR等超高清视频等。

对大多数普通用户来说，现在的问题是2019年入手5G手机是否值得？我们从以下几个方面着手进行分析，供大家参考。

一、中国电信的操作值得大家深思

9月19日，第十一届天翼智能生态博览会在广州正式开幕。中国电信联合手机厂商、泛智能终端厂商、国代及连锁企业共同签署天翼智能终端采购确认书，签约天翼智能终端总量超过4000万部。2019年中国电信天翼终端展上签约的4000万部泛终端是什么概念呢？

数据显示，2018年，中国电信签约天翼智能终端总量超过1亿部，签约金额超过1200亿元人民币。2017年，中国电信签约天翼智能手机总量7100万部，签约金额达1136亿元人民币。2016年，中国电信签约天翼智能手机总量6700万部，签约金额约1070亿元人民币。2015年，中国电信签约天翼智能手机总量5500万部、签约金额660亿元人民币。

从上面的数据对比中我们很明晰地看到，这是自2013年以来的最少采购量，有通信人家园论坛网友甚至用“缩水得厉害”予以形容。对于签约数量的严重“缩水”，有网友给出了自己的解释“不补贴了，买那么多干嘛”“没钱了，不补贴了，谁愿意和你玩啊”“没看新闻吗，禁止终端补贴”。对于网友的留言，我们认为或许有这方面的原因。

这里我们还需要给大家提供一个重要参考事实。2013年12月4日，工业和信息化部向三大运营商颁发了4G牌照。实际上这就意味着2013年是3G与4G时代的转换和衔接年，这与2019年5G发牌商用开启新的通信时代非常相似。中国电信天翼展签约终端数量的巨大差异，既部分说明了4G还有相当的市场，也部分说明了5G的有待进一步完善。

二、5G终端价格因素不容忽视

今年上半年，各大手机终端厂商陆续推出了5G手机终端，多数都是供给运营商和相关设备商进行测试使用，价格自然不会便宜，最便宜的也在万元以上，最贵的达到12888元/部。这绝对不是普通用户能够消费得起的。

下半年以来，以华为为代表的大手机终端厂商陆续推出了5000元以内的5G终端，到现在已经有部分型号低至4000元以内。虽然与平民化的趋势还有一点距离，但是这已经充分展示了各大厂商力推新手机、占领制高点的努力。

就在中国电信终端产业联盟第十一次会员大会上，中国电信市场部副总经理陆良军表示，中国电信将联合重点厂商合作，在2020年上半年上市2000元以内的5G手机。我们认为陆总的表达具备较大的可操作性。因为从万元以上到折半用了不到3个月，从5000元到4000元以内用了不到2个月。未来随着5G网络和芯片等技术的进一步常熟，手机终端降价是必然的趋势。

没有市场就没有用户更不会有应用。因此，从5G终端价格上分析，除非家里有矿，否则等等或许更靠谱一点。

三、监管层负责人的发言值得参考

9月20日，工业和信息化部部长苗圩介绍新中国成立70周年工业通信业发展情况并接受新华社记者提问时的回答可以成为大家的购入5G手机的参考。新华社记者：请问苗部长您现在使用的手机是5G的吗？5G将会对人们的生产生活带来哪些影响？

苗圩：我现在使用的还是4G的手机，现在在中国市场上商业发布的5G手机有11款。虽然有11款手机，但是大部分的手机都是非独立组网的。手机真正能够体现5G性能，还得依靠独立组建的5G网络，而不是基于4G核心网上面的NSA，就是非独立组网的产品。现在能够兼容NSA和SA的手机只有华为，因为这涉及到芯片、操作系统等很多因素。现在各地所推的网络，我们了解到，基本上都是非独立组网的5G应用。只有到明年，我们才能够正式大规模投入独立组网的5G网络。

针对新华社记者的第二个问题，苗部长继续回答道：至于5G的应用，我认为是“二八律”的分布。对广大用户而言，4G手机够用了，不光是打电话、发短信，包括上网、看视频，都是足够的。当然对少部分特殊用户，比如年轻人在从事电竞、大型手游，可能现在的4G网络还不能满足他们的需要，但那只是涉及一少部分人的高端应用，所以大部分应用4G足够了。5G真正的应用场景，80%应该是用在工业互联网领域，我认为5G最期待的还是这个领域。

新华社记者的提问和工信部苗部长的回答，实际上已经给大家提供了比较明确的购机指导。对于广大普通用户来说，如果你不是发烧友、不是游戏迷、不是超高清视频控，那么5G终端还可以在等等。

以韩国为代表的世界各国都在积极抢占5G制高点和领头羊地位，即便在5G尚不成熟的情况。虽然有关5G的各种新闻都备受关注，但是这都无法掩盖5G尚不成熟的事实。虽然5G技术标准、5G网络建设、5G芯片和终端都有待进一步成熟，但是在运营商的经营中没有应用难提创新。当然面对高昂的购机投入和功能不够齐全的5G，理智非常重要。