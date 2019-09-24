波音宣布为737 MAX遇难者家属提供赔偿：每人约14万美元

IT之家9月24日消息 据人民日报海外版消息，波音公司近日宣布，将从7月宣布的一项5000万美元的财政援助基金中拨款，赔偿在此前两起737 MAX坠机事故中的346名遇难者，他们的家属将获得14.45万美元（约103万人民币）。据路透社报道，波音的管理人员在23日宣布了这一消息。据悉，这一基金将立即开始接受来自遇难者家人的赔偿要求，而家属无需放弃他们的诉讼权。

据了解，今年3月10日，埃塞俄比亚航空从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕的ET302航班失事，航班上搭乘有149名乘客和8名机组成员，无一生还。而埃航波音737 MAX坠机前的一份录音显示，坠机前的最后时刻，绝望的飞行员喊道：“pitch up, pitch-up！（拉高！拉高！）”。此次录音曝光也佐证了飞行员了解飞机机头下坠的状态，并且一直在试图将机头调整到正确位置，直到最后坠机。

除此之外，昨日，新浪科技报道称，印尼调查人员发现，设计缺陷和美国监管机构的监督失误是导致去年10月印尼狮航一架波音737 MAX航班致命坠机事件的重要因素，而这个调查结果与外媒报道的埃塞俄比亚航空ET302航班遇难一事的调查结果基本相同，均指向飞机本身的设计问题及相关部门的失职和有关文件的伪造。