vivo执行副总裁回应传闻：挖角系乌龙，不考虑造智慧屏

“vivo NEX 3在内部就是要和苹果、华为竞争的。”禁不住媒体的“拷问”，vivo执行副总裁胡柏山说出了实话。今年下半年以来，vivo“激进”的发布了两款5G手机：iQOO Pro 5G版和NEX 3 5G版本，售价分别是3798元和5698元起，一个是目前5G手机中的最低价位，一个是冲击高端的价位。







在屏幕指纹方面的领先，以及5G的频繁发力，让vivo逐渐摆脱了只有“年轻人”的烙印，加入了更多“科技”元素。近期又有媒体传出，vivo在招募芯片人才，欲进军芯片领域。

胡柏山在vivo新园区接受网易科技等媒体采访时首次回应了该传闻。他表示vivo早在一年半前就开始思考深度参与到芯片SoC设计当中，要实现这种要求，就需要相关专业的人才。因此，vivo招聘了大量芯片领域的人才。

据其透露，vivo将会建立300-500人的芯片团队，但这个芯片团队不是纯芯片研发。

挖角紫光展锐？只是个乌龙

今年8月底，紫光展锐员工朋友圈曝光其芯片工程师收到短信，被邀请参加vivo芯片工程师岗位面试，面试地点就在展锐办公区一条街之隔的酒店。vivo也要做芯片的消息由此传出。

“这纯粹是个乌龙，正好我们当时招硬件开发，与芯片没有关系。”vivo执行副总裁胡柏山表示。

但对于vivo正在招募芯片领域的人才，胡柏山并没有否认，实际上，早在一年半前vivo就开始相关团队的建设。

“这个逻辑还是要回到消费者和技术。”胡柏山给出了之所以招募芯片人才的理由，“vivo对消费者需求的理解更深入化，为了更好的满足消费者的需求，我们往往选择与上游厂商共同研发。但逐渐的，vivo对消费者的洞察会早于技术本身。为了确保合作伙伴的投入尽量少浪费，vivo需要深入到芯片一开始设计的阶段。”

按照以往来说，更多是上游芯片厂商将规模锁定，完成第一次流片之后，才会给手机厂商进行合作开发适配。这个过程可能需要一年左右，但是vivo认为，如果等到锁定之后再进行修改，无论是时间代价还是成本支出都过大。因此，手机厂商需要前置2年参与到芯片SoC当中。也就是说站在今天看明年，站在后天看明天。

“要达到这种要求的话，势必需要相关专业的人才，数量的话大概是一颗芯片团队的1/10。”胡柏山表示。

也就是说如果一颗芯片需要3000-5000人团队的话，vivo需要建立300-500人的芯片团队。“这个团队不是纯芯片设计团队，因为纯芯片设计团队需要有一整套开发流程，需要对应的设计工具和代工厂的配合。vivo的核心还是前端，首先将芯片定义好，第一步先是构建这方面的能力。之后是否要继续深入，还要视情况而定。”胡柏山并没有明确表示vivo不会做芯片，只是现阶段不做芯片。

除此之外，胡柏山还透露，vivo走量的5G芯片，将会与三星合作，年底会出一款三星5G芯片的手机。

在与上游供应商深度合作方面，vivo此次发布的NEX 3的无界瀑布屏就与三星实现了深度合作，仅无界瀑布屏的研发投入就有2亿元；以及与汇顶深度定制的屏幕指纹方案。

4G/5G交替之际：行业低谷期

2019年是中国5G商用元年，手机厂商抢先发布了5G手机。但一直以来，业界都存在着NSA和SA，真假5G之争，而且工信部以及运营商也一直表态将要上马SA。对此，胡柏山认为，5G技术的三大特点：低时延、广连接以及高速率，其中高速率与手机终端更是强相关。对于5G来说，真正的驱动力还是手机，虽然工信部希望能够手机端与工业端有机结合起来，SA快速部署，但在胡柏山看来，用户不会等，因此，NSA的发展速度远远超过控制。

对于vivo来说，产品首先满足的是用户需求，因此，vivo会按照市场客观规律推进。

值得一提的是，虽然业界都在提5G商用元年已经到来，但5G真正落地还需要一段时间，因此，胡柏山认为用户换机周期会拉长，从今年Q3开始会是手机行业相对的低谷期。

有些厂商会选择在今年年底或者明年开始上马5G手机，但今年下半年以来，vivo却“激进”的发布了两款5G手机：iQOO Pro 5G版和NEX 3 5G版本。

对于vivo的5G节奏，胡柏山透露，vivo在2G转3G的时候吃过亏，在3G转4G的时候整体把握的比较好，当时第一款3G手机在2014年3月份发布，但在10月份开始起量，期间相隔7个月。

“5G与这个时间点是差不都的，5G尝鲜的用户有，但同时也需要有中端价位的手机来驱动用户使用5G。对vivo来说，5G并没有量的要求，而是可以由此培养起比较好的5G行业生态。”胡柏山表示。

因此，胡柏山认为现在vivo推出5G手机的时间点刚刚好，不是非要等到爆发的时候才推出5G手机。

对于5G手机爆发的时间点，胡柏山认为会是明年第三季度。“3G手机得到普及是从2011年下半年开始，因为将价格降到了1500元；而4G的时候是2014年10月份，也是因为零售价降到了1500元。我相信5G网络的时候也一样。到明年第三季度，手机厂商百分之七八十都是推出的5G手机，网络环境也可以了。（这时候会是5G手机的爆发点）”胡柏山解释道。

智慧屏：不会考虑

今年以来，越来越多的手机厂商涉足电视领域，荣耀、华为相继推出了智慧屏，一加也将推出智能电视。对此，胡柏山表示，vivo未来核心产品还是以个人为中心，而不是家庭。因此，不会推出智慧屏或者智能电视品类。

“我们所做的事情是如何更好地服务好个人。所以前段时间发布了一主三辅的策略。”胡柏山提到。

所谓的“一主三辅”策略是指基于5G智慧手机，逐步将5G场景入口拓展到AR眼镜、智能手表、智能耳机等更多设备。

NEX 3发布会上发布的首款TWS Earphone真无线蓝牙耳机就是“三辅”中的第一款。胡柏山认为，未来耳机可以布很多传感器，比如通过骨传导再与心率特征进行组合，将会有机会做到支付的安全级别。未来戴上耳机，就可以是实现检索和支付。