美国NASA订购一批新飞船：再投至少46亿美元用于登月

9月24日消息，据国外媒体报道，美国国家航空航天局（NASA）新订购了一批猎户座（Orion）登月飞船，再投入至少46亿美元用于登月项目。

NASA对登月计划非常认真，其计划在2024年将人类送回月球。除此之外，NASA着眼于让月球打造成一个可持续发展的基地，因此需要大量的登月飞船。

当地时间周一NASA宣布与洛克希德·马丁公司签署了一份新的猎户座飞船生产合同。这份名为猎户座生产和运营合同(OPOC)的文件旨在支持多达12次“阿尔忒弥斯”(Artemis，她是希腊神话中的月亮女神和狩猎女神)登月任务。NASA在一份新闻稿中表示，该合同“将专注于月球表面的可重用性和可持续发展。”

合同将持续到2030年底，其中包括至少采购6艘猎户座登月飞船，但NASA最多可能采购12艘猎户座登月飞船。NASA一直在测试猎户座登月飞船的安全系统和引擎，飞船的设计目的是将宇航员安全地运送到月球附近并返回。

登月飞船的制造成本并不低。NASA最初签订的三艘猎户座登月飞船订单价格为27亿美元。而第二个包含三艘飞船的订单将于2022财政年度落地，价格为19亿美元。NASA希望每艘飞船至少可重复使用一次。

NASA目前正订购三艘猎户座飞船用于执行“阿尔忒弥斯”3号到5号任务，耗资27亿美元。该机构计划在2022财政年度为“阿尔忒弥斯”6号到8号任务额外订购三艘猎户座太空舱，总价值为19亿美元。

猎户座项目经理马克·基拉西奇（Mark Kirasich）说:“世界上没有任何一艘宇宙飞船能像猎户座飞船那样，以其安全性能、宇航员住宿条件、技术创新和可靠性让人类在远离地球几十万公里的地方生存数周。”而伊隆·马斯克(Elon Musk)的SpaceX公司可能会在开发其星际飞船的过程中加入这一行列。

与此同时，NASA必须应对任何复杂太空任务的延误问题。这份合同表明，NASA的考虑远远超过2024年。