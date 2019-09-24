腾讯《枪火游侠》国服停运

IT之家9月24日消息 昨日，腾讯《枪火游侠》运营团队宣布，由于和开发商合作到期，腾讯将于2019年11月30日12:00正式关闭《枪火游侠》中国大陆服务器。官方已于9月23日关闭游戏充值以及游戏下载通道，9月24日（今日）开启上线补偿活动。11月30日正式停止游戏运营，关闭游戏服务器和官网，补偿活动结束。

以下为官方回应全文：

枪火游侠关服公告-再见，英雄

亲爱的英雄：

再厉害的游侠，最终都会沉没于枪火世界的灰烬余味之中，满怀不舍。感谢大家一直以来对《枪火游侠》的支持与厚爱！

但由于和开发商合作到期，经过与开发商友好协商，我们不得不遗憾地宣布，腾讯将于2019年11月30日12:00正式停止《枪火游侠》在中国大陆地区的运营。

我们和大家一样，脑海里都是充满神秘韵味的樱，机灵活泼的皮皮，胖滚滚的炸弹王、幽默自恋的费尔南多、性感嗜血的斯卡伊……在充满异域风情的战场上，尽情体会枪火世界的战斗洗礼。

也记得，我们的职业选手们，带着国服玩家的期冀，一路披襟斩棘征战欧美大陆，在亚特兰大国际邀请赛、在西班牙世界总决赛上一次次用完美的配合技惊四座，让全球玩家记住了他们的名字。

回忆很多，曾经的一切都会深藏在我们的心中。

相遇总是美好，分离终是伤感。

曾经在游侠世界纵情享受枪火的激情，也尊重这最后的结局，让一切归于平静，重新出发，探索全新的世界。

《枪火游侠》国服停运具体事项安排如下：

2019年9月23日12:00，关闭游戏充值 和 游侠下载入口；

2019年9月24日12:00前，上线补偿活动；

2019年11月30日12:00，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，玩家无法登陆游戏，同时关闭官网，补偿活动结束；

2019年12月30日12:00，微信公众号、微博、论坛、专属客服关闭。

注：游戏服务器关闭后，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部清空。

为表达我们深深的歉意，并感谢广大玩家的支持和理解，我们准备了补偿活动。补偿活动将在2019年9月24日上线。该补偿活动中所涉及的其他游戏的礼包同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。

参与补偿活动的时间： 2019年9月24日- 2019年11月30日。

一旦您参与补偿活动，即视为对补偿/替换方案的认可。若玩家未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿/替换的权利。

《枪火游侠》运营团队

2019年9月23日