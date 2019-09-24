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滴滴发布网约车行业首个安全标准，含96项条款和19项安全制度

2019-9-24 11:16:36来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

据滴滴出行官方消息，为明确网约车经营服务的安全要求，提升平台运营质量，滴滴出行近日在中国国家标准化管理委员会下属企业标准信息服务平台发布了《滴滴网约车安全标准》，涵盖滴滴在安全责任制、驾驶员与车辆管理、安全响应处置、隐患治理与风险管控、安全绩效管理等各方面的详细要求，共包含96项条款和19项安全制度。

滴滴出行在企业标准信息公共服务平台发布《滴滴网约车安全标准》

目前，对于巡游出租车、网约车，国家层面及行业层面均未制定专门的安全标准，滴滴制定的企业标准，属于网约车乃至整个出租车行业内的首个安全标准。

此前，滴滴首席安全官侯景雷表示，安全标准是滴滴在安全方面的重点工作之一。他说：“建立网约车行业安全标准不是件容易的事，但一旦做成，绝对是一件利国利民的好事，那是一种‘时代的使命感’。”

据悉，滴滴网约车安全管理规范化、标准化建设采取四级架构：以安全标准作为统领、以安全制度作为依据、以安全流程作为载体、以安全规程作为保证，确保安全工作贯彻落实不变形、不走样。

滴滴制定网约车安全标准，符合国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》（以下简称“《意见》”）精神。《意见》明确指出“加快完善新业态标准体系”，鼓励龙头企业主动制定企业标准，提升产品质量和服务水平。

一直以来，滴滴高度重视保障乘客和司机的安全。2019年，滴滴预计网约车安全投入将超过20亿元。截至2019年7月，滴滴安全工作团队已扩充至2548人，梳理、查找、整治103个安全隐患。

此外，今年以来，滴滴还采取一系列措施，不断推动安全透明化，公示安全运营情况，听取公众意见、建议以及促进社会共建、共治。其中包括举办安全媒体开放日、发布《2019第一季度车内冲突安全透明度报告》《2019上半年滴滴与警方共筑安全六项进展》和《2019年一季度滴滴协助寻找失联用户数据透明度报告》，并就安全议题先后发起了9次公众评议。

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关键词：滴滴出行

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