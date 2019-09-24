谷歌将再次审听用户与语音助手对话，但会先征求同意

9月24日消息，据国外媒体报道，谷歌员工将再次开始收听人们与其数字语音助手Google Assistant讲话的音频片段，以帮助提高产品质量——但这一次，他们将先征求用户的同意。

今年7月，一家荷兰承包商向一名记者泄露了一些录音片段，后者能够从录音中辨认出具体的人。此后，Alphabet旗下的谷歌暂停了其对Google Assistant的所有人工审听。周一，谷歌表示将恢复人工审查员，但增加了一套新的预防措施来保护用户的隐私。

谷歌和亚马逊等公司利用人工转录来检查机器翻译，以期使得它们变得更加智能。这种做法很普遍，但也让一些用户担心被大型科技企业监控。这些公司坚称音频片段与个人身份信息无关。

Google Assistant团队的高级产品经理尼诺·塔斯卡(Nino Tasca)在一篇博客文章中表示，根据谷歌的新政策，如果用户选用了一项也能提高音频质量的功能，他们的音频可能会被收听。该公司还试图更准确地识别意外捕获的音频。通常，Google Assistant只在有人说“Hey, Google”时才会开始收听，但有时系统可能会把其他的一些东西误解为“唤醒词”，因而在用户不知情的情况下开始收听。

“我们信奉让你控制自己的数据，我们也将一直努力维护你的数据的安全性。我们致力于对我们的设置如何运作保持透明，以便让你可以做出最自己最有利的决策。”该公司在一篇博文中写道。

谷歌还表示，用户可以查看他们过去与其语音助手的互动记录，并且能够随时删除当中的任何内容。