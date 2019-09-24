快手联合创始人银鑫卸任A站法定代表人、董事、经理

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9月24日上午消息，天眼查数据显示，近日，A站运营主体广州弹幕网络科技有限公司发生工商变更，其中快手联合创始人银鑫卸任法定代表人、董事、经理，由贾弘毅接任。此外，今年5月，A站旗下的北京赛瑞思动文化传播有限公司、游艺星际（北京）科技有限公司、北京弹幕网络科技有限公司的法定代表人、执行董事、经理均由银鑫变更为贾弘毅。
2018年6月，快手公司宣布全资收购A站，快手将在资金、资源、技术等方面给予A站支持，A站则保持独立品牌，维持独立运营，保留原有团队。
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