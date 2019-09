重新开业，苹果纽约第五大道直营店的“前世今生”

苹果在全球开设了超过五百家Apple Store,这些位于不同国家、不同地区的零售店都有一个共同目标,那就是服务当地甚至是来自全球各地的消费者,最终成为消费者与「苹果」对话的桥梁。

为了做到这一点,这些Apple Store很少采用相同的装潢和陈列,店内设计会结合当地的建造风格,做到「入乡随俗」。我们将带你逛一逛这些坐落在不同国家的Apple Store,领略不同的「苹果特色」。

今天要介绍的这家Apple Store位于美国纽约市曼哈顿,它不仅是全球首家7×24小时营业的苹果零售店,同时「乔布斯亲手设计」的属性也是它最耀眼的光环,这就是Apple Fifth Avenue(苹果第五大道店)。

在Apple Fifth Avenue还未建成之前,从通用大厦入口延伸到第五大道的那块开放空间虽然足够大,但一直缺乏有效的利用。直到2003年,地产巨头Harry Macklowe亲自前往位于Cupertino的苹果总部,当时乔布斯提出了想要建造一个「苹果旗舰店」的想法。「它(指旗舰店)的各个方面都将会是顶尖的,而且还将7×24小时营业。」Harry Macklowe 回忆道。

而Apple Fifth Avenue那著名的「立方体」设计便是乔布斯在那次见面会议上提出的,当时他甚至还拿出了一个漂亮的木制模型,其中就包括了玻璃立方体,同时还有建筑本体以及旁边的空地广场。(立方体的设计后来还被苹果申请了专利)

自从2006年5月开业以来,Apple Fifth Avenue经过了多次翻修,其中规模最大的两次分别是2011年的玻璃立方体改造以及2016年开始持续了三年的大翻新:第一次的改造将「立方体」原本的90块玻璃替换为15块体积更大的玻璃,改造后显得更加简约;第二次的改造从2016年开始,整整持续了三年,直到9月20日苹果才宣布重新开放Apple Fifth Avenue。

如果从外面看的话,那个由15块玻璃组成、悬挂着Apple LOGO的标志性「立方体」依旧矗立在公共广场上,游客和消费者可以通过这个立方体或者旁边的两个辅助入口进入位于地下的Apple Store。

稍有不同的是公共广场经过了重新设计,首先引入眼帘的是九个依次排列在「立方体」两侧的「Skylenses」雕塑,曲面的线条和镜面的设计使其能够同时兼顾装饰性和实用性,游客可以舒适地坐在上面,而且雕塑下方内置的循环冷却系统还能确保这些雕塑不会在冬季出现霜冻,实现全年可用。

在这些雕塑的周围,还有62盏嵌在地上的圆形灯。晚上,这些灯会发出光线照亮整个广场,而在早上,它们能够将自然光引入位于地底的Apple Store商店,使得室内能够充满自然光。

从立方体进入地底的Apple Store首先要经过的新的圆形圆形升降梯的不锈钢楼梯,这些楼梯和每一个悬臂式脚踏板均由镜面不锈钢制成,和苹果一直以来追求的简约风格相呼应。

位于地底的Apple Store经过改造之后,其面积几乎是之前的两倍,室内有了更多的绿色植物和展示台。前面提到的「Skylenses」雕塑和62盏圆形灯在地底下成为了「天窗」,它们负责将自然光引流到室内,配合上由弯曲织物制成的「云状」背光天花板,室内的采光能够全天将人造光和自然光线融合在一起,以适应不同时间段的日光色调。即使在弱光条件下,天窗周围的光线强度能够自动调节,营造出自然光充斥室内的感觉。

作为一家苹果旗舰店,Apple Fifth Avenue的配套设施当然不能「缺斤短两」,不仅有「天才林(Genius Grove)」提供专业的技术资讯服务,还有提供Today at Apple免费课程的「互动坊「Forum」」和「视频墙(Video wall)」。此外,Apple Fifth Avenue还拥有两个会议室,能够用来举行一些更加私密的商务会议。