重启来往团队？阿里悄悄推出新社交应用Real如我

继来往、点点虫和钉钉之后，阿里又推出了全新的社交App：Real如我。

新浪科技在Real如我官网看到，介绍称该软件为新来往团队出品。而在应用商店中发现，其开发主体为浙江捉急网络有限公司，由钉钉CEO陈航担任董事长兼总经理。

官方介绍，该软件主打分享和发现身边的真人、真事、真感情。拥有四个特色功能：地理围栏，发现身边有趣的人和事 ；点亮人脸，扫脸加印象就可认识她；智能相机，智能场景推荐滤镜贴纸；角色聊天，用角色打招呼拒绝尬聊。

2013年9月，阿里正式推出了对标微信的IM工具来往。马云后来一度在内部论坛的一封帖子中号召阿里全员推广来往，向腾讯宣战。“杀去南极洲，去人家家里打架，该砸的就砸，该摔的狠狠的摔。”

阿里当时宣称要投入10亿元进行推广。马云还拉来不少明星朋友使用来往，同时要求阿里员工必须安装来往并且邀请朋友使用来往。推广效果很明显，来往上线第二个月用户数就达到数百万；第三个月注册用户数突破1000万。

然而，单靠邀请激励和推广，但与微信功能类似、产品缺乏差异化的来往，却很难将增长的用户留存下来。没过多久，来往就陷入了增长瓶颈。

2014年，陈航带领团队开始孵化一款企业沟通工具钉钉，并于2015年1月正式发布。在阿里资源支持和产品打磨之下，钉钉很快也迎来了爆发。

截至2015年年底，钉钉企业组织突破100万家；2016年年底突破300万家；2017年9月，钉钉企业组织数量突破500万家，成为全球最大的企业服务平台；2017年12月，钉钉个人注册用户数突破1亿；今年8月，钉钉宣布个人用户已超2亿，企业组织数超1000万。

钉钉崛起的同时，来往也在2015年11月更名为点点虫，开始聚焦90后，主打年轻人社交。不过点点虫也并未实现较大突破，新浪科技发现，其iOS版本的更新还停留在1年前，App里用户动态寥寥。

此次Real如我的推出，毫无疑问是接棒点点虫继续发力个人社交领域。不过目前阿里官方还未对Real如我进行推广，对于Real如我的推出也未予置评。