Razer发布新款Blade Pro 17游戏笔记本：4K级120Hz屏加持

IT之家9月24日消息 雷蛇（Razer）官方正式发布了旗下全新Blade Pro 17游戏笔记本。整款笔记本最大的卖点就要属它所采用的120Hz 4K超窄边框（6.0mm）显示屏了。

据悉，新款Blade Pro 17游戏笔记本所采用的120Hz 4K超窄边框（6.0mm）显示屏分辨率为3840×2160且支持触屏操作，亮度达到了400尼特，出厂经校准，支持100% sRGB色域。灯厂对这块屏幕给出的评价是：“令人惊叹的4K触摸屏和超薄边框覆盖了Adobe RGB空间的100%，并且已经过定制校准，可以满足高级用户的需求。”

硬件方面，新款Razer Blade Pro 17游戏笔记本搭载了最新的Intel Core i7-9750H处理器、Nvidia GeForce RTX 2080显卡、内置百万像素级720p高清网络摄像头。

存储方面，该机配备了16GB（8GB*2）双通道DDR4 2667MHz内存，和快速的1TB PCIe NVMe SSD（另有一个空闲的M.2 SSD插槽）。

接口方面，该机配备了三个USB 3.2 Gen 2（USB Type-A大口）、USB 3.2 Gen 2（USB Type-C）、雷电3（USB Type-C）、2.5Gb千兆级以太网口、英特尔Wireless-AX200（802.11 a/b/g/n/ac/ax）Wi-Fi和蓝牙5.0。

其他方面，该机键盘支持Razer Chroma灯效，支持RGB按键自定义。整机尺寸为26×29.5×1.99 CM（10.24×15.55×0.78英寸），重2.75公斤（6.06磅），电池容量为70.5 Whr。

售价方面，4K 120Hz屏版Razer Blade Pro 17售价达3699美元（约2.6万RMB）。