如何用好iPhone 11/Pro的后置相机？你需要这些小技巧

IT之家9月24日消息 iPhone 11 和 11 Pro 背面均配有新的超广角镜头。1200 万像素（f / 2.2）相机等效于 13mm DSLR 镜头，并具有 120° 视野，可以拍出更有空间感的画面。

1.超广角

（广角）

（超广角）

使用超广角镜头拍摄很容易：在iPhone 11拍照界面上，点击1x按钮切换到0.5x超广角镜头，在iPhone 11 Pro上，只需按下0.5x按钮即可。

2.超广角全景

超广角镜头也可用于拍摄全景。与使用广角镜头相比，超广角全景照片的失真度更大。

3.更智能的自拍

iPhone 11和11 Pro都配备了1200万像素的前置摄像头，但是并不是所有自拍的画质都是这个像素。

默认情况下，如果垂直握住iPhone 11，则图像传感器会将画面放大，拍摄出700万像素的自拍照。你可以点按屏幕上的展开按钮让画面缩小，就能回归1200万相机像素。

你也可以用旋转iPhone 11来改变这一操作，从垂直变为水平自拍时，相机会将焦距拉远，以便容纳更多人或更多背景进入镜头，这时得到的照片就又是1200万像素的了。

4.将长宽比更改为16：9

在较早的iPhone上拍照有两种宽高比可供选择：4：3（矩形）或1：1（正方形），借助iPhone 11和1 1 Pro上的新相机应用，宽高比设置被分组为一个模式，并且新的16：9宽幅可选。你这只需要在屏幕上向上滑动就能调出新的相机设置行，在这里改变宽高比。

5.拍照时录制视频

此前我们习惯了切到视频模式录制视频，并且通过点击角落的小快门按钮同时拍照。

在新的iPhone 11和11 Pro上有一个新的QuickTake功能，在照片模式下按住快门按钮就能录制视频。这一点和一些主流社交工具长按快门拍短视频的原理完全相同。

QuickTake可在所有前置和后置摄像头上使用。要注意的一件事是长宽比，如果您的照片设置为4：3，则QuickTake视频也将是该比例。但是对于16：9的视频，您需要相应地调整照片的宽高比。

6.连拍现在是轻扫

等等，如果现在按住快门按钮录制QuickTake视频，那么原本的连拍操作哪去了？

它现在变成了轻扫手势，垂直拍照从快门按钮向左滑动即可；水平拍照则向下滑动即可。

需要注意的是用户无法更改快门按钮的默认设置，我们希望苹果日后能给iOS加一个可选项。

7.将音量按钮用作快门

相应的，快门按钮也发生变化：按下任一音量按钮仍会拍摄照片，但是按住任一音量按钮不再是拍摄连拍照片，而变为录制QuickTake视频。次设置同样无法更改。

8.控制夜间模式

iPhone 11和11 Pro均具有夜间模式功能，夜间模式在场景较暗时自动启动。

夜间模式图标显示在闪光灯图标旁边，并向用户显示您需要保持静止多长时间。轻按快门按钮，将出现测光表并从建议的曝光时间开始倒数。

如果将其关闭或将曝光时间增加到最大，则可以点击夜间模式图标来执行此操作。

（夜间模式关）

（夜间模式开）

9.使用三脚架改善夜间模式

夜间模式非常适合仅持续几秒钟的长时间曝光。如果您真的想拍一些超长曝光夜景，则需要用到三脚架的帮助了，将iPhone 11或11 Pro安装到三脚架上后，陀螺仪会自动检测手机是否完全静止，曝光时间也变为30秒。

10.重新整理照片和视频

在iOS相机设置中，多了一个Composition构图选项，可让你启用【框外图像获取】和【框外视频获取】。

打开其中一个，您就可以使用照片应用中的编辑工具编辑照片或视频，将一些原本没出现的内容带回到相框之中。

例如，使用广角相机拍摄照片，但没有捕获到画面边缘的人物，则可以编辑照片并缩小将人重新包含进去。因为当按下快门时，它实际上也无缝接入了超广角相机拍摄的图像。

如果使用长焦镜头拍摄照片，则可以恢复到全幅相机图像。当然，使用超广角镜头拍摄的话就没有其他相机可以获取更多像素了。

注意：如果打开这两个模式会默认为高效画质，照片另存为.HEIF视频另存为.HEVC，大家导出使用的话别忘记按需转换格式。

11. iPhone 11 Pro的两种人像模式

在iPhone 11 Pro上，你可以选择使用广角或长焦镜头拍摄人像模式。两个镜头会产生不同的效果。

（广角人像模式）

（长焦人像模式）

12.广角人像模式适用于物体和宠物

借助iPhone 11和11 Pro上的广角相机，机器学习现在可以识别宠物和物体。与用长焦镜头拍摄的人像模式照片不同，广角人像模式是用机器学习来创建模糊的背景。

（人像模式宠物）

（人像模式静物）

13.没有iPhone 11或iPhone 11 Pro？

如果您使用的是旧版iPhone，没法获得上面酷炫的新相机功能，不过更新到iOS 13，还是能够体验重新设计的照片应用中的强大编辑功能。比如支持照片的清晰度，清晰度，降噪和晕影的新调整设置。

视频编辑也适用所有照片工具。您可以在照片应用中完全更改视频长宽比，调整倾斜度，旋转视频并添加滤镜，不必再将其导入独立软件来完成这些简单后期了。