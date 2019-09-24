Facebook十亿美元买下脑机接口创企，技术或用于控制AR眼镜

社交网络巨头Facebook日前宣布，该公司将收购神经接口初创公司CTRL-Labs，该公司制造的智能腕带能够将大脑电信号传输到计算机输入中。

据报道，这笔交易价值约10亿美元，是Facebook自2014年斥资20亿美元收购虚拟现实公司Oculus VR以来，过去五年中最大的一笔收购。这也标志着Facebook的硬件雄心不断增长，且投资在大幅增加，因为CTRL-Labs技术将用于Facebook的未来增强现实和虚拟现实项目。

Facebook AR/VR业务负责人安德鲁·博斯沃思(Andrew“Boz”Bosworth)在他的个人Facebook页面上宣布了这个消息。博斯沃思表示，由IE创建者、神经科学家托马斯·里尔登(Thomas Reardon)共同创立的CTRL-Labs“将加入我们的Facebook Reality Labs团队，我们希望在那里大规模构建这种技术，并更快地将其应用到消费产品中。”

帕特里克·凯福什(Patrick Kaifosh)是CTRL-Labs的另一位联合创始人，他也是一名神经科学家。里尔登担任CTRL-Labs的首席执行官，他放弃了电子软件工程职业，学习神经科学，并于2016年获得了博士学位。该公司成立于2015年，自那以来已筹集了6700万美元风险投资。

CTRL-Labs在今年早些时候受够了Myo臂带的一系列专利，Myo臂带是由North公司（前身为Thalmic Labs）开发的手势和运动控制设备。Myo臂带测量的肌电图(EEG)将肌肉活动转化为与手势相关的软件输入，但North放弃了该产品，现在致力于打造时髦的AR眼镜，称为Focals。现在看来，North开发的技术可能以某种方式通过CTRL-Labs进入Focals的竞争设备上。

博斯沃思称，CTRL-Labs的腕带将有助于开发与机器交互的新方式，而不需要传统的鼠标和键盘设置、触摸屏或任何形式的物理控制器。他写道：“像这样的技术有潜力开辟新的可能性，并在21世纪的世界中重新设想19世纪的发明。这就是我们在VR和AR中的互动将来的样子，它可以改变我们的交流方式。”

对Facebook来说，这笔收购代表着对未来科技的新承诺，这种技术似乎避开了该公司的“8号楼”(Building 8)计划，后者是个模仿谷歌X部门的实验室，曾由美国国防部高级研究计划局(DARPA)前局长雷吉娜·杜根(Regina Dugan)短暂运营。除了Facebook的视频聊天设备Portal之外，该实验室由于没有推出任何有意义的研究或产品，最终被关闭，其各种项目在其他部门之间拆分。

“8号楼”的遗产组建了博斯沃思监管的Facebook Reality Labs团队，但直到杜根于2017年末离开公司后，她在两年前的F8开发者大会上除了宣布大胆的脑机界面概念之外，并没有在自己任期展示太多东西。截至7月，Facebook Reality Labs的脑机接口项目仍在进行中。但是，它曾经看起来像是Facebook高管的“白日梦”，旨在按照谷歌的形象塑造公司。现在看来，随着里尔登和CTRL-Labs的加入，Facebook的“白日梦”变得现实得多。

就在上周，有消息称Facebook正在设计两种不同型号的AR眼镜，一种类似Snap Spectacles，另一种据说是独立的谷歌眼镜风格设备，它们是运行CTRL-Labs开发的那种界面技术的主要候选设备。