菜鸟裹裹：90后已成为寄快递绝对主力，女性用户占64%

菜鸟裹裹CEO李江华今日在秋季战略发布会上透露，过去一年，菜鸟裹裹的年服务用户已过亿；未来一年，菜鸟裹裹有三个目标，即在服务2亿用户的基础上，同时达到100亿/年的行业增量及为50万名快递员增收。





”菜鸟裹裹已经成为年轻人的生活方式。“李江华指出，统计数据显示，90后已成为绝对主力，占菜鸟裹裹寄件用户51.5%，80后则占到三成；女性用户占比为64%；北上广深一线城市高达74%用户偏爱不出门寄快递，新一线城市比例也有60%。

在李江华看来，菜鸟裹裹寄快递服务同时拥有省时、省心、超值及在线四个特征。据介绍，快递员基本可实现50分钟内上门，且用户可以一键寄件、有安全保障。同时菜鸟裹裹和天猫运费险的打通进一步降低了寄件费用，非常超值。此外，菜鸟裹裹已与淘宝、天猫、支付宝、闲鱼等平台打通，用户可在线享受寄件服务。

至于未来怎么发展，李江华透露，菜鸟裹裹将持续做产品的升级，通过数智化服务为用户提供一站式极致体验。为此，菜鸟裹裹推出了菜鸟裹裹寄件柜，为企业提供一站式寄件服务。据悉，这一智能黑科技不仅可随时寄送快递、不用等待快递员，还能即时称重、支付，价格、物流透明，为企业、公共场所等场景带来更好的寄快递服。