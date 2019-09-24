王伟：realme X2取消升降摄像头是为了轻薄和续航考虑

IT之家9月24日消息今天realme在上海正式发布了realme X2新机，主打“越级体验”，搭载骁龙730G处理器，6400万鹰眼四摄，4000mAh大电池，售价1599元起。

在发布会后，realme总监王伟接受了群访，在回答IT之家关于realme X2取消升降前置摄像头而采用水滴屏的原因的提问时，王伟表示，关于屏幕形态，目前有很多种，但是到底哪个会成为主流还真的不好判断，有一个比较直接的原因是在于升降摄像头会导致整机的厚度增加，而且未来在中国，肯定会大面积的往5G去转，电池带越做越大，所以这里面会遇到一个需要平衡的点。在realme X2这款产品轻薄做的是非常好的，包括它的重量控制，只有182克。之前我们做的升降屏也收到了一些用户对于厚度的抱怨，所以这是一个取舍。这次realme X2带来6400万鹰眼四摄和VOOC 4.0，其实它是从不同维度去定义产品。

关于对时下流行的瀑布屏的看法，王伟认为，瀑布屏首先是一个很好的尝试、差异化的尝试，那么至于会不会成为主流，还有待观察。

关于海外和中国市场的区别方面，王伟称，“中国是我们最重要的市场之一，所以在中国的产品一切是就着中国的需求来做。这是第一个原则。第二个，各地其实是有不同的需求的，产品上一定是会有差异化的，针对不同国家的开发需求会重新调整，因为从我们看来没必要把一个产品一定在全球上市，不同的市场需要什么样的产品，我们就去做调整和改变，用这种品牌态度，去给消费者提供让他们有点惊艳的产品，这对我们来说是更重要的。”

关于IoT业务，王伟表示这会成为一个非常重要的一个业务，未来可能包括无线耳机和很多其他的产品都会陆续出现，“因为我们作为一个互联网品牌属性比较强的一个品牌，在手机之外，我们一定会去打造更多的潮流周边。”

另外，王伟还在采访中透露，旗下第一款5G手机不会让大家等太久，SA和NSA都会直接支持，会成为高通支持SA和NSA的第一波量量产发布的手机厂商。另外，后续也会推出搭载顶级芯片的旗舰手机。