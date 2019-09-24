小米MIX Alpha“环绕屏”全揭秘：全真空环境贴合，旋入式组装

IT之家9月24日消息 今日，小米在北京小米科技园篮球馆正式召开了小米5G新品发布会。发布会上，小米董事长兼CEO雷军正式带来了MIX Alpha环绕屏概念手机。

雷军表示，小米MIX Alpha手机一块完整的屏幕环绕于机身，180.6%的屏占比，正面、侧面、背面几乎全是屏，握在手里，仿佛科幻电影里的“宇宙魔方”。

小米MIX Alpha采用双折叠柔性屏，采用创新的屏幕贴合与整机装配方式，命名为“环绕屏”。

小米MIX Alpha环绕屏采用分层环绕贴合技术，可改变屏幕贴合顺序，实现环绕形态的深度弯折，克服屏幕应力限制，并在全真空环境下完成360°贴合，解决柔性屏表面平整度和使用寿命等实际性问题。同时，小米MIX Alpha环绕屏采用旋入式组装技术，改变传统手机上下装配方式，实现屏幕环绕包裹。

雷军表示，小米MIX Alpha是对全面屏更极致的探索，几乎没有额头和下巴，听筒、前置相机、侧边按键全部消失。

小米MIX Alpha搭载全新的屏幕发声技术，采用全新振子发声单元，驱动屏幕发声。

小米MIX Alpha环绕屏没有侧边框，底部天线净空区仅0.8mm。LCD高整合天线设计集成了五种天线频段，支持5G、双卡、全网通。

小米MIX Alpha采用COF屏幕驱动芯片柔性侧边封装技术，而前代小米MIX 2则采用COF屏幕驱动芯片柔性底部封装技术。

小米MIX Alpha环绕屏还采用了超声波距离感应、双侧压感屏、侧面线性马达与多传感器，支持AI算法防误触与柔性屏下指纹。

小米MIX Alpha手机侧面收纳了所有状态信息和通知提醒，翻转手机屏幕自动切换，手机背面则是轻应用中心，还可智能识别当前场景，实时切换。

小米MIX Alpha采用环绕屏防误触技术，搭载多传感器与AI算法，可精确识别当前使用屏幕，抑制其他区域触控，当识别到压力感应时，动态分配触控指令。