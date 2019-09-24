徐峥陆川孟非都来了？华为Mate30徕卡电影四摄9月27日开拍！

IT之家9月24日消息 华为在9月19日全球发布了年度旗舰Mate30系列，这款手机从设计、性能、影像、交互等方面都堪称“重构想象”，引发了广大网友的关注和热议。作为华为最新旗舰产品，此次Mate30系列最大的亮点莫过于全新升级的拍照和摄像功能，尤其在视频拍摄方面带来了飞跃般的提升。

就在今日上午，华为终端官方微博发布消息称，华为Mate30系列将携手导演徐峥、陆川，主持人孟非，定档927，解锁手机电影时代。

值得注意的是徐峥导演随后也转发了该微博并表示:“每个好故事都闪着光，等着被我们照得更亮。9月27日见！”导演陆川和主持人孟非随后也都转发了该微博。

据悉，华为Mate30系列将携手天猫小黑盒，于9月27日进行一场“重构电影想象”的黑科技直播。直播中，孟非、徐峥、陆川三位大咖将畅谈Mate30系列在影像技术方面取得的革命性突破，并与华为手机共同探索影像未来。

单从徐峥与华为终端官方微博的互动来看的话，估计在9月27日的直播中还将加入华为同徐峥“密谋”拍大电影的内容。但是目前并没有更多有关华为和徐峥联动拍电影的细节放出，吊足了一众看客的胃口。

浏览徐峥导演近期所发的微博，都是和电影有关的，今天两者的互动不得不让人遐想连篇。毕竟华为Mate30系列的一大亮点便是视频拍摄，难不成徐峥导演真的打算用华为Mate30 Pro拍一部大电影？

其实用华为Mate30 Pro拍电影并非不可能。首先在硬件配置上，华为Mate30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，包含一枚4000万像素的电影摄像头、一枚4000万像素的超感光摄像头、一枚800万像素的长焦摄像头，以及3D深感摄像头。其中4000万像素的电影镜头的传感器尺寸达到了惊人的1/1.54英寸，是目前为止华为手机上出现过的最大的一颗感光元件，配合双ISP加持，可以拍出清晰画质的超级夜景视频。

其次华为Mate30 Pro还实现了更多专业级的拍摄功能，比如可实现7680帧超高速摄影，256倍的超级慢动作，能还原瞬时速度，深度展现瞬间迸发的速度美学；还支持4K超广角暗态延时摄影，让星河斗转、昼夜更替在你的视界中自然流动；此外还有实时视频虚化功能，结合3D深感摄像头，对深度信息实时获取，轻松实现视频拍摄时背景的虚化效果，拥有宛若电影般的景深效果，每一帧看起来都像是电影大片。

如果华为手机与徐峥合作拍电影的消息是真的，华为Mate30系列优秀的视频拍摄能力与徐峥导演强强联合，定能拍出非常优秀的作品。但目前尚无更多有关徐峥和华为联动拍大电影的消息，一切也只能等到9月27日由官方为大家揭晓了，敬请期待。