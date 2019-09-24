苹果暗夜绿iPhone“炒劲”不足：商家忙脱手，换色接着炒

“姐，你这是什么版本的？128G的Pro吗？”“兄弟，什么颜色的，卖不卖？”“哥，这是暗夜绿的吗？卖给我呗......别走呀，哥。”......

9月20日，在苹果线下门店排队的人群中，懂懂笔记看到同样面带“渴望”的，还有许多黄牛。只要手上拿着新机的用户从店里走出，黄牛们便蜂拥而上，询问个不停。

暗夜绿iPhone 11 Pro、Pro Max，成了现场黄牛争抢的对象，部分黄牛甚至表示愿意加价500元直接收购。

“不知道怎么回事，暗夜绿突然这么抢手，还好跑得快，不然都要被抢了。”在深圳益田假日广场的苹果门店外，一位刚逃脱黄牛“魔掌”的小伙子表示，自己购买的就是暗夜绿iPhone 11 Pro，谁知道一出门就被黄牛“围堵”。

至于暗夜绿机型为何突然如此抢手，他也表示很不理解。自己之所以预约了暗夜绿，也是因为网友热捧、身边好友的强烈推荐。

暗夜绿版本火起来，其实有一个耐人寻味的故事，而这个故事，与如今颇具互联网思维的黄牛有着很大关系。

入门机型破发商家变身黄牛



“我在这待了快半天了，只拿到了三台暗夜绿的iPhone 11。”

以买家的身份，懂懂笔记与在益田假日广场苹果店门口守着的黄牛攀谈起来。一位自称叫“阿光”的黄牛表示，自己并非职业“黄牛”，而是一位手机店的卖主，档口就在福田华强南的爱华市场。

9月19日早上，十几台未拆封的新机就已经到了阿光店里，但官方规定20日才能激活。阿光盘点后发现，到店的新机中有三台暗夜绿Pro，以及两台暗夜绿Max。

“和其它颜色的比例差不多，也不见得多难得，但是问的买家却太多了。”他告诉懂懂笔记，从16日开始已经超过30位买家，通过微信询问他关于暗夜绿iPhone 11的货源情况。

由于十分抢手，20日现货发售当天，他又在朋友圈里发公告称，加价收购暗夜绿的新机——有多少台要多少台。自己则直接一早就跑到苹果门店，等待收购用户刚买的暗夜绿新机，“我是第一年跟职业黄牛们抢机，站在这心理有些忐忑、担心，感觉太疯狂了。”

那么，已经拿到货源的阿光，为何不在店里做好销售，反倒跑线下死磕暗夜绿这款新机呢？

“说到底，还是利润呀！以前卖苹果好赚，这两年真赚不到什么利润了。”他无奈地表示，今年iPhone 11的入门价格比去年发布的Xr、Xs、Xs Max价格低了大概一千元左右。他本来以为“降价”能够提振销量，却没想到现货还未发售，零售价就已经“破发”了。

阿光举例，iPhone 11 64GB除了“原谅绿”外的其它颜色，官方发售价为5499元。然而，在19日下午他身边不少商家就已经挂出5150元的超低预售价，比官方发售价下跌了近350元。

“早上出门的时候，有同行居然说要卖4850元，赶紧甩，我听了下巴都快吓掉了。”

阿光表示，如果按照“破发”的价格销售，每台iPhone 11的毛利也就在60~180元，“要知道iPhone 6发布时，给渠道商的利润每台高达千元。即便是上一代，利润也有300多元。”

物以稀为贵，为了有足够的销售利润，他和不少商家够转而抢购暗夜绿等比较抢手的机型，而且加价不菲，“暗夜绿现在加价1200元，即便多加500元收购用户的新机，算一下每台也有700元的利润。”

iPhone 11先是经历了官方价格的下调，又遭遇了市场价格“破发”。逐利的商家内心自有算盘——销售普通机型利润太低，那就转而囤积抢手机型，加价销售以赚取更高利润。

那么问题来了：为什么最抢手的机型，会是这个暗夜绿？

“暗夜绿”背后有推手



“其实暗夜绿真机也不见得多好看，现在有点儿后悔了。”

在社交平台上，有不少抢先预约了暗夜绿iPhone 11的用户，在拿到真机之后开始吐槽：不是想象的那样，感觉有一定心理落差。更有果粉称：这不该命名为暗夜绿，简直是“草龟绿”，并表示大失所望。

那么，谁在预售期掀起了暗夜绿的“热潮”，预售阶段的暗夜绿iPhone 11，为何会出现一机难求的现象？

“这个颜色比较别致，而且是苹果家族里第一次出现的，所以相当惹眼，又可以炒作的条件。”在华强北从事苹果手机销售的商家李乐（化名）告诉懂懂笔记，暗夜绿色之所以抢手无非是部分黄牛、商家共同谋划和炒作的结果。

他透露，早在苹果官方公布iPhone11宣传图片时，暗夜绿的Pro、Pro Max便作为“天之骄子”般，被一些专业黄牛、渠道商家选中，并开始了相关炒作话题的“规划”。

几乎在同一时间，网上大量的炒作文章铺天盖地，如“暗夜绿最受欢迎”、“暗夜绿保值”、“暗夜绿一机难求”、“暗夜绿无法预约”等标题纷纷出现，似乎要在社交网络上让所有年轻用户都知道，iPhone 11有台特殊的暗夜绿。

“同样被当做‘备选’的，还有糖果绿和糖果紫，都是女生比较喜欢的颜色，相关的炒作也都有预案。”李乐告诉懂懂笔记，得益于大量的软宣和小道消息，不少果粉都转而选择预约暗夜绿iPhone 11。

因此，暗夜绿的预约量随之急剧飙升，加剧了市场的恐慌心理。这时，无论是果粉、还是不知情的散户黄牛、商家，都加入了预约暗夜绿的队伍中。

“有熟悉的顾客告诉我，如果是早一些开始预约的话，那时候暗夜绿真的不难约到。”李乐坦言，由于新iPhone价格低、利润低，一些黄牛、商家开始聚焦炒高单一机型的价格，并希望从中获取更高利润。

“这几天，用户拿到暗夜绿后有些人发现不是很理想，但商家的库存可都脱手了。”他分析，就在抢暗夜绿的过程中，一些分销渠道的库存已经被零售商店以及黄牛接盘，而商家和黄牛通过进一步推波助澜，把暗夜绿加价卖给消费者，同样赚得钵满盆溢。

如今，暗夜绿已大量被抢购，而且负面的声音也开始出现。因此，一部分商家又开始炒作白色版本的价格，纷纷在朋友圈、网宣文案中忽悠：暗夜绿色其实并不好看，反倒是“气质白”看着更加顺眼，已经断货啦！

“炒作什么、卖什么，可以说主要看商家、黄牛库存的需要，若过几天白色不好卖，估计又要炒灰色和黑色的款式了。”李乐坦言，为了利润他也参与过新机的炒作，各种暗夜绿一机难求、明日涨价的消息，也都在各个论坛、贴吧、朋友圈里走了一波又一波。

可以说，被预约疯抢、加价抢购的暗夜绿iPhone 11，承载着商家、黄牛对暴利的渴求。他们不遗余力地炒作、渲染暗夜绿版本的稀缺性，就是为了收取智商税。

那么，这样虚高的“高价”到底能够持续多久？

“暗夜绿”价格回落商家叹力度不够



“你想要暗夜绿64G的话，我可以9300给你，考虑一下吧？”

8月23日，当懂懂笔记再次通过微信联系阿光时，他表示暗夜绿色的iPhone 11 Pro价格稍微有些回落，早前需要加价1200元才能入手，如今只需加价600~800元即可。

当被问及，暗夜绿iPhone 11的价格是否还有可能继续回落时，阿光也不置可否。或许在他看来，当务之急是抓紧时间将手上的暗夜绿色存货出手，“我家的价格已经下调了，要的话抓紧时间决定啊。”

加价500元从用户手里收购暗夜绿，只加价100元就出售，利润会不会太薄了？在懂懂笔记的追问下，阿光方不情愿地道出了其中的原因，“虽然果粉数量众多，但很多人都抱有考虑、观望的想法，Pro、Max的价格还是太贵了。”

他前几天通过其它渠道加价收购的12台暗夜绿色iPhone 11，在22号之后销售情况不太理想，只卖出了其中的4台。反倒糖果色、低版本的iPhone 11销量更好一些。

那么，线上疯狂预约、线下黄牛抢购的暗夜绿为何在线下遇冷？阿光说“热销”或许只是一种假象，“咱们在世界之窗见面那天，很多人排队购机。其实里面那些拿着几台新机的都不是果粉，而是小黄牛。”

他告诉懂懂笔记，20日下午，他曾向几位被他称为“小黄牛”的排队者提出，希望加价收购暗夜绿，但都被拒绝。因为网上传出暗夜绿Pro、Max十分抢手，可以加价销售，于是一部分个人炒家就借用账号，预约购买了多台暗夜绿。

也就是说，线下门店排队的长龙里有不少是个人炒家，并非普通自用手机的消费者。因此，阿光猜测网上预约、预售的用户中，应该有大量炒家、专业黄牛，“只为了抢先购买、囤货，然后坐等加价、涨价。”

“我作为有门店的商家，现在出手都觉得有难度。你猜小黄牛抢的暗夜绿会不会烂在手里？”阿光声音里透着一股幸灾乐祸，尽管苹果官方调低了新iPhone入门机型的价格，但不少消费者依旧不买账，商家对于iPhone 11后续的销量存疑也开始缺乏信心。

虽然网传预约数据比上一代有大幅增长，但目前大量门店仍然想低价脱手，这才导致新机尚未发售便有部分版本“破发”。许多个人炒家、零售商家参与抢购囤积所谓的抢手版本，很可能导致大量存货积压在了渠道环节。

“我卖出去4台暗夜绿，买家也不知道是小黄牛，还是普通消费者。”阿光这番话，有些耐人寻味。

很可能，猛涨的预约量、火爆的销售数据，实际上都是小商家、小黄牛接了盘。一旦果粉大规模出现观望态势，这些新机会不会又砸在手里？

暗夜绿一机难求，消费者加价购机......这一番热闹景象，或许很快就会平息。谁都不知道，那些网上预约、线下排队的买家中，有多少是真正的消费者，有多少又是试图牟利的黄牛和商贩。但这已经不重要了，所有数字最终都会汇成一张华丽的销量清单，证明着iPhone依旧“真香”。