亚马逊开发无线耳机，苹果Airpods霸主地位或将不保？

据外媒报道，亚马逊正在开发一款全新的无线耳机，这款耳机配备Alexa功能，可以同时作为健身追踪设备。

一位直接参与该项目的人士说，这款代号为“Puget”的新型耳机预计将内置加速计，能够监测长跑距离、燃烧的卡路里和跑步速度等情况。

另外，这位人士说，亚马逊还在开发一款体积更大、音质更好的Echo设备。

目前还不清楚这些设备将于何时发布。亚马逊预计将在周三于西雅图举行的年度硬件大会上展示一系列新产品。亚马逊拒绝就其计划置评。

这两款产品都符合亚马逊的战略，即把Alexa语音助手放在家里和外面的任何地方。新的耳机可以让用户随时使用Alexa，甚至在户外也可以和语音助手通话。与此同时，体积更大的Echo被设计成Alexa核心家庭市场的中央扬声器，因为它配备了一个低音扬声器和一个比原来Echo质量更高的扬声器。

亚马逊的耳机需要苹果或安卓手机才能使用，因为它们没有内置的蜂窝连接功能。这位人士说，预计新款耳机的售价将低于100美元，低于苹果或Bang & Olufsen等竞争对手的产品。传统上，亚马逊对其硬件设备的定价低于竞争对手，将其定位为更实惠的产品。外媒此前也曾报道过亚马逊计划的一些方面。

这些耳机对亚马逊来说尤为重要，因为这将标志着该公司首次进军健康监测领域。亚马逊最近对医疗保健行业表现出了兴趣，建立了一个专门致力于“健康与保健”的团队，并聘请了多名医疗保健专家。

这一举措还有助于Alexa变得更加个性化，因为耳机通常由一个人使用。这意味着，如果成功的话，新的无线耳机将为Alexa带来广泛的新机遇。例如，它可以在杂货店里为个人用户推广某些产品，或者在不知名的地区提供驾驶指南和餐馆推荐。

亚马逊的更大目标可能是提高用户参与度。虽然Alexa自2014年发布以来取得了巨大的成功，但它的用例在很大程度上仍然局限于简单的任务，比如播放音乐或询问天气。为了让Alexa更加普及，亚马逊在去年的硬件大会上推出了十几款支持Alexa的新产品，包括微波炉、车内小工具和一个挂钟。

根据Consumer Intelligence Research Partners的数据，亚马逊在蓬勃发展的智能扬声器领域显然处于领先地位，拥有约70%的市场份额。但谷歌正在迅速迎头赶上，根据Loup Ventures的一项估计，预计到2022年，谷歌的市场份额将超过亚马逊。

Counterpoint Research的数据显示，在无线耳机领域，苹果的AirPods占据了全球60%的市场份额，远远超过了Jabra、三星和Bose等竞争对手。

目前还不清楚亚马逊的硬件设备到底对公司的利润有多大帮助。虽然硬件设备一直是亚马逊上最畅销的产品，但该公司没有透露它们创造了多少收入。

同样不确定的是，亚马逊的硬件设备是否会带来更多的购买数量。亚马逊高级副总裁Dave Limp今年6月在接受外媒采访时表示，Alexa还不一定用于更多的购买，但它正促使用户在网上购买更多的东西，比如音乐或有声图书订阅。

Limp说：“我不认为他们一定会因为Alexa而购买更多，但他们在数字领域做了一些事情，导致人们去购买更多的东西。”