小屏旗舰索尼Xperia 5 发布，它和 Xperia 1 有哪些区别？

对索尼粉丝来说，今年年初在MWC2019发布的Xperia 1让很多人「重拾信仰」，独特的21:9屏幕以及跨部门的联合设计又带来了一个特立独行的索尼。

半年时间过去，今天上午，索尼正式发布了新的旗舰产品Xperia 5，它和Xperia 1有哪些区别？体验究竟怎样？极客之选（公众号GeekChoice）就在第一时间实际体验了一番。

Xperia手机系列上，索尼的产品思路一直是「创作专业化，娱乐个性化」，早前我们在Xperia 1上见到了这种明显的特点，比如更专业的21:9屏幕让机身更加修长，影音娱乐体验更好，相机部分也采用更强大的三摄配置，拍摄变强，这些都在本次的Xperia 5上得到保留。

Xperia 5正面依旧是一块21:9 OLED显示屏（分辨率2520*1080），屏幕尺寸从之前（Xperia 1）的6.5英寸减小到6.1英寸，机身三维小了一圈，宽度从72mm减少到68mm，重量只有165g，加上双面玻璃+金属中框的结构，机身更小巧手感变得更好。

本次产品最大的亮点在屏幕和相机部分，尽管分辨率相比上代有所改变，但Xperia 5的21:9荧幕宽屏依然支持HDR还原和大师模式两种显示模式，配备移动版图像处理引擎X1TM for mobile，支持HDR动态逐像重塑技术，屏幕观感很好。

得益于这块屏幕，日常观看21:9电影和玩游戏时会有更好的视觉效果，现场索尼也介绍了《王者荣耀》适配这块屏幕之后的表现，游戏时会比16:9屏幕手机拥有更良好的视野，不过官方并没有提到屏幕的亮度表现（这一点我们之后再进行测试）。值得一提的是，Xperia 5内置立体声扬声器，支持杜比全景声效果和索尼醇音技术，在有线或无线耳机状态中均可欣赏Hi-Res音乐内容。

相机部分，Xperia 5镜头由Xperia 1的竖向居中排列改为竖向居左，日常使用时可以减少误触。三摄配置上，采用1200万像素长焦镜头（52mm）+1200万像素标准镜头（26mm）+1200万像素超广角镜头（16mm）的配置组合，支持双光学防抖。

延续Xperia 1产品特色，本次三镜头相机支持来自索尼微单团队的眼部对焦技术，可实现10张/秒（AF / AE跟踪）的高速连拍，并支持最高30 fps的AF/AE检测，现场简单体验中，眼部对焦功能非常方便。

视频拍摄方面，Xperia 5依旧支持在Xperia 1中推出的「电影大师」APP，这个由索尼电影摄影机CineAlta提供技术的应用允许用户创建具有不同设置的多个项目，可以更灵活地调整白平衡、手动对焦和录音级别，并且支持后期剪辑，在视频拍摄方面有更加专业的使用体验。

其它配置部分，Xperia 5具备IP65 / IP68级别防水防尘，采用高通骁龙855处理器，存储组合为6GB+128GB，支持存储卡扩展，电池容量3000mAh，支持9V/2A快速充电，不支持无线充电技术。