蔚来Q2亏损扩大至32.85亿，4年亏损400亿何时能养家？

9月24日，蔚来汽车（NIO）公布了截至2019年6月30日未经审计的第二季度财报。财报显示，公司第二季度营收15.08亿，归属于股东净亏损32.85亿元人民币，而第一季度营收为16.3亿，亏损为26.236亿。

因受今年6月的召回事件影响，蔚来汽车二季度整体呈现出收入减少、亏损加重趋势。这意味着蔚来汽车用了4年的时间，累计亏损的额度已经达到了约400亿人民币，而特斯拉亏损了15年，才达到50亿美元（约为350亿人民币）。

与此同时，蔚来汽车宣布，取消原定于今日举行的第二季度财报电话会议。蔚来汽车表示，电话会议一般是季报的补充，他们认为此次季报已充分涵盖目前需披露的信息。

截止发稿前，蔚来汽车收盘大跌10.53%至2.72美元，市值缩水至28.58亿美元。这和此前创纪录的119亿美元的市值相比，蒸发了超过七成。

“你不能要求4岁孩子养家”

即便早期一度是资本和媒体的宠儿，蔚来汽车仍没能改变持续烧钱亏损的状态。从今年前两个季度的亏损额度来看，Q1净亏损为26.236亿，到了Q2扩大至32.85亿。也就是说，今年以来蔚来汽车大约每天亏损3200万。

在今年第一季度亏损26亿的同时，蔚来汽车与北京亦庄国投建立了100亿融资的协议。针对蔚来汽车持续亏损，李斌回应称，蔚来还是一家刚成立四年的公司，你不可能要求一个四岁的孩子养家，言下之意是亏损属于正常情况。

根据财报显示，蔚来汽车，研发开支为人民币13.005亿元(约合1.894亿美元)，同比增长70.0%，环比增长20.6%。不按美国通用会计准则，研发开支为人民币12.817亿元(约合1.867亿美元)，同比增长68.3%，环比增长22.5%。

其中销售、总务与行政开支为人民币14.214亿元(约合2.070亿美元)，同比增长48.6%，环比增长7.7%。不按美国通用会计准则，销售、总务与行政开支为人民币13.513亿元(约合1.968亿美元)，同比增长50.7%，环比增长9.5%。

运营亏损为人民币32.261亿元(约合4.699亿美元)，环比增长23.2%，同比增长72.1%。扣除应计召回成本和开支，运营亏损为人民币28.697亿元(约合4.180亿美元)。不按美国通用会计准则(non-GAAP)，运营亏损为人民币31.339亿元(约合4.565亿美元)，环比增长25.5%，同比增长73.0%。

从财报可以看出，当前蔚来汽车财务上最大的困难是研发和销售管理费用支出过高，营业收入难以覆盖成本支出。而传统车企的费用构成，一般都是采购和制造的占比最大，其次是研发，最后才是销售等费用。

财报显示，截至2019年6月30日，蔚来汽车持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总额为人民币34.556亿元(约合5.034亿美元)。目前来看，现金流仅供蔚来汽车一个季度的运转，如果募集不到资金，蔚来很难再支撑未来。

在庞大的支出下，优化成本持续输血，成为蔚来汽车当下的燃眉之急。9月初，蔚来汽车宣布公司与李斌、一家腾讯控股公司附属公司达成了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来汽车将通过私募配售方式向腾讯和李斌发行和销售总本金额为2亿美元的可转换债券。

值得注意的是，在9月中旬，易车网发布公告称已收到腾讯控股和Hammer Capital初步、不具约束力的要约，两者将组成买方团，拟以每股或者每ADS16美元的现金收购其尚未持有的易车网流通股票。

作为李斌一手创办的易车网，李斌仍持有易车7755863股票数，占比11%。如果本次私有化交易能够完成，按照以16美元/ADS的回购价格，李斌将获得1.24亿美金的收益。这意味着易车网的私有化，将会是李斌曲线救蔚来的又一推手。

瘦身过冬，召回余震未了

自2019年以来，蔚来汽车就一直在做减法。在7月底，有消息传出，蔚来抛售“不良资产”，力盛将会收购蔚来FE车队，参加第六赛季电动方程式比赛，而蔚来只是会作为投资或者赞助商的身份，保留车队NIO的名字，车队的运作和惯例，将整体交给西班牙的QEV。

8月22日，蔚来汽车发布的一封内部邮件显示，蔚来汽车要继续裁员，9月底保留7500人。

这是继今年3月份提出裁员计划之后，蔚来汽车在不到半年的时间里再次发布了裁员计划。3月22日，李斌发布内部公开信称，要在今年上半年将公司总人数控制在9500人以内。

与此同时，车辆自燃又成为召回的导火索。今年6月，蔚来汽车召回了4800多辆ES8。根据宁德时代每千瓦时电池成本约1000元估算，蔚来汽车此次召回成本预计为4-5亿元。

由于优先满足召回电池的生产，此次召回还影响了正常车辆的交付，导致7、8月蔚来汽车销量有明显的下滑。在今年7月蔚来仅交付了837辆汽车，较前一个月下降了近38%，其中包括164辆ES8和673辆ES6。

到了8月份，蔚来共计交付1943辆电动车，其中包括146辆ES8以及1797辆ES6，呈现132.1%的月度增长。整体来看蔚来汽车在整个新造车阵营中还算不错，在今年前8月，蔚来汽车累计销量为11779辆，同比增长348.7%，占据着造车新势力前8月累计交付排行榜冠军位置。

尽管如此，蔚来汽车要想实现2019年挑战4到5万量的交付目前，已经近乎不可能。

为了提振销量，蔚来汽车在9月表示，自2019年8月24日起，所有蔚来ES8和ES6的首任车主（包括现有车主和新购买车主）在享受不设期限、不限里程的终身免费质保的基础上，还能享受终身免费换电服务。蔚来汽车还在在上海已经推出5年零首付的购车政策。

从抛售“不良资产”，到大规模裁员，蔚来汽车正不断做减法度过这个寒冬。

“为应对整体放缓的市场条件，我们通过在企业内执行了全面的效率和成本控制手段，优化资源投入与回报。至今年年底，我们将通过额外的重组和拆分一些非核心业务来进一步达到更有效率的运营。”李斌说。