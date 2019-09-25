iOS 13.1 正式版更新大全（苹果官方文字版）

IT之家9月25日消息 就在北京时间刚刚，苹果公司正式推送了 iOS 13.1 正式版和 iPadOS 13.1 正式版，相信很多朋友着急下载升级也没法看升级详情，现在IT之家把 iOS 13.1 正式版和 iPadOS 13.1 正式版升级更新内容的这些文字进行整理排版，分享给大家。iPadOS 13.1 正式版更新历史大家可以移步去看《iPadOS 13.1 更新历史大全官方文字版》。

苹果iOS 13.1 官方版更新说明：

iOS 13.1 包括错误修复和改进，其中包括 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上使用超宽带技术的隔空投送、“快捷指令” App 中建议的自动化操作以及“地图”中的共享到达时间功能。

隔空投送

将一台 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max 指向另一台，即可使用全新 U1 芯片带来的超宽带技术以空间感知选择隔空投送的对象

快捷指令

“快捷指令中心”中建议的自动化操作针对您的日常操作个性化

个人和家庭自动化根据触发条件自动运行快捷指令

“家庭” App 支持将快捷指令作为高级操作显示在“自动化”标签页中

地图

当您在途中时，可使用“共享到达时间”发送您的预计到达时间

电池健康

优化了电池充电，通过减少 iPhone 的完全充电时间，减缓电池损耗速度

针对 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 的性能管理功能，防止设备意外关机，包括可在意外关机时选择停用此功能

“电池健康”无法验证 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max 及后续机型中是否使用新的正品 Apple 电池时的通知功能

本更新还包括错误修复和其他改进：

在“查找”中的“我”标签页添加了链接，允许他人登录并定位丢失的设备

包括了无法验证 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 中的 iPhone 显示屏是否为新的正品 Apple 显示屏时的通知功能

解决了“邮件”中可能导致下载数量错误、发件人和主题丢失、难以选择主题或添加旗标、通知重复或栏位重叠的问题

修复了“邮件”中可能无法在后台下载电子邮件的问题

解决了“信息”中拟我表情可能无法正确跟踪面部表情的问题

修复了“信息”的详细信息视图中可能无法显示照片的问题

修复了“提醒事项”中部分用户无法共享 iCloud 列表的问题

解决了“备忘录”的搜索结果中可能无法显示 Exchange 备忘录的问题

解决了“日历”中生日日程可能多次显示的问题

解决了“文件” App 中可能导致第三方登录界面无法显示的问题

解决了从锁定屏幕轻扫访问“相机”时可能导致其方向转动的问题

解决了与锁定屏幕交互时可能导致显示屏进入睡眠状态的问题

解决了主屏幕上 App 图标可能显示为空白或另一个 App 的问题

解决了在“浅色”和“深色”模式间变换时可能导致支持的墙纸无法切换外观的问题

解决了从“设置”中的“密码与帐户”退出登录 iCloud 时的稳定性问题

修复了登录以更新 Apple ID 设置时可能不断失败的问题

修复了可能导致设备在连接充电器时不振动的问题

解决了可能导致用户和群组在“共享表单”中显示模糊的问题

解决了轻点拼写错误的字词时备选字词可能无法显示的问题

解决了多语言键入可能停止工作的问题

解决了使用第三方键盘后可能无法切换回快速输入键盘的问题

修复了可能导致选择文本时编辑菜单无法显示的问题

修复了 CarPlay 车载中 Siri 可能不朗读“信息”的问题

解决了 CarPlay 车载中可能无法使用第三方信息收发 App 发送信息的问题

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

更多13.0更新内容见《iOS 13 更新历史大全官方文字版》。