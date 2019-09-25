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iOS 13.1 正式版更新大全（苹果官方文字版）

2019-9-25 3:12:34来源：IT之家作者：笨笨责编：笨笨评论：

IT之家9月25日消息  就在北京时间刚刚，苹果公司正式推送了 iOS 13.1 正式版和 iPadOS 13.1 正式版，相信很多朋友着急下载升级也没法看升级详情，现在IT之家把 iOS 13.1 正式版和 iPadOS 13.1 正式版升级更新内容的这些文字进行整理排版，分享给大家。iPadOS 13.1 正式版更新历史大家可以移步去看《iPadOS 13.1 更新历史大全官方文字版》。

苹果iOS 13.1 官方版更新说明：

iOS 13.1 包括错误修复和改进，其中包括 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上使用超宽带技术的隔空投送、“快捷指令” App 中建议的自动化操作以及“地图”中的共享到达时间功能。

隔空投送

  • 将一台 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max 指向另一台，即可使用全新 U1 芯片带来的超宽带技术以空间感知选择隔空投送的对象

快捷指令

  • “快捷指令中心”中建议的自动化操作针对您的日常操作个性化

  • 个人和家庭自动化根据触发条件自动运行快捷指令

  • “家庭” App 支持将快捷指令作为高级操作显示在“自动化”标签页中

地图

  • 当您在途中时，可使用“共享到达时间”发送您的预计到达时间

电池健康

  • 优化了电池充电，通过减少 iPhone 的完全充电时间，减缓电池损耗速度

  • 针对 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 的性能管理功能，防止设备意外关机，包括可在意外关机时选择停用此功能

  • “电池健康”无法验证 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max 及后续机型中是否使用新的正品 Apple 电池时的通知功能

本更新还包括错误修复和其他改进：

  • 在“查找”中的“我”标签页添加了链接，允许他人登录并定位丢失的设备

  • 包括了无法验证 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 中的 iPhone 显示屏是否为新的正品 Apple 显示屏时的通知功能

  • 解决了“邮件”中可能导致下载数量错误、发件人和主题丢失、难以选择主题或添加旗标、通知重复或栏位重叠的问题

  • 修复了“邮件”中可能无法在后台下载电子邮件的问题

  • 解决了“信息”中拟我表情可能无法正确跟踪面部表情的问题

  • 修复了“信息”的详细信息视图中可能无法显示照片的问题

  • 修复了“提醒事项”中部分用户无法共享 iCloud 列表的问题

  • 解决了“备忘录”的搜索结果中可能无法显示 Exchange 备忘录的问题

  • 解决了“日历”中生日日程可能多次显示的问题

  • 解决了“文件” App 中可能导致第三方登录界面无法显示的问题

  • 解决了从锁定屏幕轻扫访问“相机”时可能导致其方向转动的问题

  • 解决了与锁定屏幕交互时可能导致显示屏进入睡眠状态的问题

  • 解决了主屏幕上 App 图标可能显示为空白或另一个 App 的问题

  • 解决了在“浅色”和“深色”模式间变换时可能导致支持的墙纸无法切换外观的问题

  • 解决了从“设置”中的“密码与帐户”退出登录 iCloud 时的稳定性问题

  • 修复了登录以更新 Apple ID 设置时可能不断失败的问题

  • 修复了可能导致设备在连接充电器时不振动的问题

  • 解决了可能导致用户和群组在“共享表单”中显示模糊的问题

  • 解决了轻点拼写错误的字词时备选字词可能无法显示的问题

  • 解决了多语言键入可能停止工作的问题

  • 解决了使用第三方键盘后可能无法切换回快速输入键盘的问题

  • 修复了可能导致选择文本时编辑菜单无法显示的问题

  • 修复了 CarPlay 车载中 Siri 可能不朗读“信息”的问题

  • 解决了 CarPlay 车载中可能无法使用第三方信息收发 App 发送信息的问题

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

更多13.0更新内容见《iOS 13 更新历史大全官方文字版》。

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关键词：iOSiOS 13

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