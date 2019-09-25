苹果iOS 13.1更新中修改多款表情符号设计，未来还将新增更多表情

IT之家9月25日消息 在今天早上发布的iOS 13.1更新中，Apple调整了几个“动物”表情符号的设计，修改了其他表情符号的颜色和设计。

根据Emojipedia的说法，Apple在iOS 13.1中总共更新了24种表情符号设计，其中一些最重要的更新与对动物的调整有关。

例如，章鱼的触手上现在有吸盘，而以前则没有。不过在鱿鱼的表情符号脸部中央不再有虹吸管，似乎不太“科学”。

蚊子现在有六只脚，而在过去的表情符号中则有五只脚，算盘的珠子现在垂直而不是水平了，变得更符合常理。

苹果将拼图碎片从蓝色更改为绿色，修改了双眼带心的表情。旧版的美人鱼表情符号在更新后变为美人鱼握着三叉戟的形象，奶牛的颜色也略有不同，其他一些表情符号也进行了较小的设计调整。

苹果计划在今年晚些时候将总共59种新表情符号引入iOS操作系统，引入诸如火烈鸟，华夫饼，沙拉三明治，臭鼬，猩猩等表情。

预计还将加入包括新版的手势表情，例如打哈欠的面孔，捏手，跪着的人，站立的人以及新版手牵着手等，除此之外还有其他各种各样的表情符号可供选择。

苹果今年早些时候提前展示了这些即将发布的表情符号并将在今年晚些时候发布的iOS 13中进行更新。目前尚不清楚这些全新表情将在什么时候与大家见面，不过去年Apple于10月初发布了更新的表情符号，估计今年也是如此。