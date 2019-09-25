小米9 Pro、MIX Alpha环绕屏概念机发布，也是最便宜与最贵的5G手机

小米是首批5G手机制造商，在中国尚未正式公布5G网络之前，它旗下的小米MIX 3 5G就已经在欧洲市场开卖，而在各大展会上，MIX 3 5G也一直都是运营商的演示终端。无疑，国内用户都会在心里打个疑问，究竟小米何时会在国内正式发布5G手机呢？

答案已经揭晓了。因为就在今天，小米于北京召开新品发布会，正式发布了小米9系列的后续机型小米9 Pro 5G，这也是小米在国内发售的首部5G产品，与此同时，小米也一并带来了配备有环绕屏的5G概念手机小米MIXα——19999元的高售价亦刷新了小米手机的历史记录。

小米9 Pro 5G

由于预热已久，因此小米9 Pro 5G的最终悬念只剩售价，它的所有信息参数在发布会前就已经泄露殆尽。

小米9 Pro 5G大体沿用了小米手机9的设计，包括前后玻璃面板、6.39英寸FHD+分辨率水滴屏幕都如出一辙。唯一的差异在于，为了塞入更大的电池和5G天线，小米9 Pro 5G的整体厚度和重量有所增加，不过196g的机身重量还是要比大多数具备5G的产品都要轻。

虽然硬件大体一致，不过小米还是在软件优化上做了功夫，比如6.39英寸的OLED水滴显示屏就具备了更好的色彩管理，在使用时系统会自动识别内容的色彩，能够自动对应sRGB以及DCI-P3色域显示。

小米9 Pro 5G提供了高通骁龙855 Plus处理器，搭配外挂的X50 5G调制解调器，能够全面支持三大运营商的5G网络，除了现有的N41以及N78频段外，还支持中国移动未来即将启用的N79频段。

核心配置方面的另一大改进在于，小米再一次提升了小米9 Pro 5G的充电速率，现在它支持最高30W无线充电，只要69分钟就能彻底将手机充满，相较于仍然停留在7.5W以及10W的大多数无线充电设备而言，这的确是个不小的进步。另外，小米9 Pro也随机附赠了45W充电头，整机最高支持40W有线充电。

不过其他方面，小米9 Pro 5G就与小米9区别不大了，比如它仍然最高提供12GB LPDDR4X内存，依旧采用了UFS 2.1闪存，并且提供有4800万像素IMX586的四摄模组。

小米9 Pro将从今天开始开启预售，价格倒也是诚意满满，8GB RAM + 128GB ROM售价3699元，8GB RAM + 256GB ROM售价3799元，12GB RAM + 256GB ROM售价4099元，而12GB RAM + 512GB ROM售价4299元。

这的确是当前能买到最便宜的5G手机了。

小米MIX Alpha

发布会前，小米就偷偷透露了有关未来概念手机的内容，最终呈现的就是名为小米MIX Alpha的新品。

相较于传统手机，小米MIX Alpha最大的特点就是采用了一块完整的柔性显示，它从手机的正中延展到了背后，几乎包裹起了手机的所有部分。按照官方的计算，小米MIX Alpha的屏占比达到了180.6%，而这一设计也被小米称之为“环绕屏”。

手机的侧边兼顾了过去的按键功能，通过马达震动反馈，它能模拟日常按键的功能，而由于缺少前置摄像头，因此若用户需要使用自拍功能，就需要将手机彻底翻转过来，使用背后的屏幕部分进行拍摄。另外被压缩的额头没有装备听筒，小米MIX Alpha依旧和MIX一代一样采用了屏幕发声组件，官方也采用了超声波感应替代了原先的距离感应器。

另一大卖点在于摄像头，在发布会开始前，官方就已经透露，这款产品将会率先采用1亿像素传感器。果不其然，小米MIX Alpha的主摄像头采用了来自三星的1/1.33英寸的一亿像素传感器，此外还提供了一颗2000万像素超广角摄像头以及一颗1200万像素人像镜头，其最高能拍摄12032×9024分辨率的照片，哪怕是相机领域，这也是不多见的功能。

核心配置方面，小米MIX Alpha几乎与小米9 Pro 5G一致，比如它也采用了高通骁龙855 Plus处理器，提供了12GB RAM + 512GB ROM的组合，采用UFS 3.0存储，最高4050mAh容量电池支持40W快速充电。另外，小米MIX Alpha也能支持运营商全网通5G功能。

不过小米MIX Alpha似乎打定主意要将概念进行到底，因为它不会在短期内大规模开卖，小米只确认会在12月进行小规模试产，在此之前用户可以到小米之家进行真机的体验。事实上这无疑也是明智之举，因为考虑到价格因素，小米MIX Alpha的确也不会是一台大众消费品，毕竟不是所有人都能接受19999元的智能手机。

当然，土豪是例外。