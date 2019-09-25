蔚来艰难时刻：旗舰电动车销量大降，周二股价跌20%

网易科技讯9月25日消息，据国外媒体报道，在纽约证券交易所上市一年后，中国电动汽车初创企业蔚来似乎陷入了困境之中。当地时间周二早些时候蔚来公布了公司截至2019年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，由于其旗舰电动汽车ES8销量大幅下滑，2019年第二季度公司亏损4.79亿美元，仅实现营收2.2亿美元。当地时间周二，蔚来股票收于每股2.16美元，大幅下跌20.22%。

此外，当季末蔚来在银行的存款只有5.03亿美元，这也解释了为什么该公司本月早些时候从董事长兼首席执行长李斌以及主要支持者腾讯那里借了2亿美元。正如蔚来在财报中所说，它将“通过额外重组并在年底前剥离一些非核心业务来精简运营”。

在2019年的大部分时间里，这家初创公司都在瘦身。到目前为止，蔚来已经解雇了至少2000名员工，关闭了位于硅谷的一家办事处，卖掉了自己的Formula E赛车队，也放弃了自建工厂的计划，并无限期推迟即将推出的一款电动轿车。上一季度由于电动汽车存在发生火灾的风险，蔚来还不得不召回近5000辆ES8电动汽车，导致公司损失4900万美元。过去几周，包括一名联合创始人在内的两名高管已经离职。

蔚来尚存的一线希望是其五座SUV电动汽车ES6在最初几个月表现良好。蔚来在8月份交付了1797辆ES6电动汽车，高于7月份的673辆。作为蔚来开始交付ES6的第一个月，6月份公司交付了413辆ES6电动汽车。8月份蔚来仅售出146辆ES8电动汽车，是有史以来销量最差的一个月。因此，蔚来的发展将取决于价格更实惠的ES6。

蔚来预计2019年第三季度的电动汽车发货量将在4200至4400辆之间，比第二季度增长18.2%至23.8%。该公司预计下一季度将产生2.32亿美元至2.422亿美元的营收。几乎肯定蔚来无法实现2019年交付4万辆汽车的既定目标。

蔚来还在进行更多的重组，但问题在于其是否有足够的资金支撑到2019年底。增加ES6的销量将有助于带来更多营收，但蔚来正在向其他汽车制造商支付费用，让其组装所有的电动汽车，这意味着蔚来的利润率甚至比传统汽车行业更低。

“蔚来ES8和ES6都采用了先进的技术，而且是具有视觉吸引力的产品。”汽车咨询公司ZoZo Go负责人迈克尔·邓恩(Michael Dunne)表示。“但这个品牌还没有建立起来，尚未得到消费者的信任，这往往会让买家三思而后行。如果销售不畅，现金流就会变得紧张，压力就会增加，一切就会变得一团糟。蔚来需要一个稳定的投资基础，以度过早期不可避免的风暴。”

蔚来通常会在投资者电话会议上讨论季度收益报告，但该公司在财报发布后的当天上午取消了第二季度的电话会议。该公司北美通讯主管表示，“电话会议一般是季报的补充，我们认为此次季报已充分涵盖目前需披露的信息。”

蔚来今年5月份曾表示，公司计划在今年剩余时间里“优化管理效率”，以解决问题。

“经过四年的快速增长，我们已经建立起一个全球性的组织。然而，快速发展也带来了一些问题，如职能部门重叠，工作任务和职责不明确，以及某些人的工作量不饱和等等。”该公司当时表示。