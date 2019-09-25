微软Visual Studio 2019版本16.3 正式发布，支持 .NET Core 3.0

微软正式发布了Visual Studio 2019 16.3版本，主要更新内容如下：

.NET Core 3.0

Visual Studio版本16.3包括对 .NET Core 3.0 的支持。

注意：如果使用的是.NET Core 3.0，则需要使用Visual Studio 16.3或更高版本。

.NET Core桌面应用程序支持

.NET Core 3.0完全支持Windows窗体和WPF应用程序。

Visual Studio 2019 16.3具有用于构建和发布WPF应用程序所需的熟悉工具，包括WPF XAML设计器、用于为WPF应用程序创建MSIX包的工具等。

此外，面向.NET Core项目的Windows Forms Designer的第一个预览版现已发布。目前还处于设计起步阶段，因此可以作为Visual Studio扩展（“VSIX”）使用。一旦安装了.NET Core Designer，Visual Studio将根据你的应用程序的目标框架自动选择合适的设计器。设计器的预览版只支持一部分控件，但是在进一步的预览版中，每月都会添加更多控件。因此，如果需要定期使用设计器，官方不建议将Windows Forms应用程序移植到.NET Core。

.NET在容器中的应用

现在，构建Azure函数（v2）的开发人员可以将Docker容器支持（仅Linux）添加到其C#项目中。可以通过在解决方案资源管理器中右键单击项目名称，然后选择Add > Docker Support来完成。除了将Dockerfile添加到项目中之外，调试目标还将设置为“Docker”，这意味着在调试Function应用程序时，调试目标将在运行的容器中进行。

.NET生产力

由于C# 8.0和.NET Core 3.0已发布，因此Visual Studio工具已更新，以使用户在使用这些新工具时效率更高。以下是官方添加的数十种重构功能。

你可以使用重构包装流畅的调用链。要尝试此操作，请将光标放在呼叫链上，然后按Ctrl+R，打开“快速操作和重构”菜单。

现在，还可以在重命名接口、枚举或类时重命名文件。为此，只需将光标放在类名称中，然后按Ctrl+R，R以打开“重命名”对话框并选中“重命名文件”框。

16.4 Preview 1版本中的 .NET

Visual Studio 2019 16.4第一个预览版中的功能包括新的.NET Core 3.0应用程序发布选项：``准备运行（Crossgen）、链接和SingleExe（制作微型.NET Core 3.0应用程序）以及新模板。

C++

Visual Studio 2019 16.3为所有C++开发人员带来了新的生产力功能，并增强了C++跨平台开发体验。

除了这两个方面，遵循C++标准一致性工作的人都将很高兴听到C++标准库（STL）中的内容，/std:c++ latest开关下提供了几个新的预览功能，包括 C++ Concepts。

C++生产力

新版本包含许多令C++开发人员兴奋的改进。例如，可以使用键盘快捷键Ctrl+K、Ctrl+/切换行注释，以轻松地搁置尚不想编译的代码。

借助内置的考虑类型限定符的过滤器，IntelliSense完成列表现在比以往更强大。例如，如果在const std::vector之后键入，列表现在将过滤掉会非法修改它的函数，例如push_back。

接下来，新的默认语义着色方案使你能够一目了然地理解代码。你会在以下区域中看到新的颜色：函数、局部变量、转义符、关键字–控件（if/else/for/return），字符串转义符和宏。还有一个选项可以区分全局函数和成员函数以及变量。下面的截图说明了Visual Studio蓝色和深色主题的新着色：

最后，官方表示为C++开发人员默认启用了AI驱动的IntelliSense的IntelliCode，并添加了一种方法来配置“调用堆栈”窗口以隐藏或显示模板参数，以提高可读性，并在Visual Studio代码分析中添加了一些新的CppCoreCheck规则，包括新的“枚举规则”规则集以及其他const、枚举和类型规则。

新版本还包含大量更新内容，详情可查看发布公告：

https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/dot-net-core-support-in-visual-studio-2019-version-16-3/