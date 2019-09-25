SpaceX升级两处发射台：准备试飞星际飞船原型

9月25日消息，据外媒报道，美国太空公司SpaceX的两个星际飞船（Starship）原型都已经接近完成组装，该公司现在开始升级发射架，以支持这些飞船进行首次试飞。

图1：SpaceX已经开始为其位于得克萨斯州博卡奇卡的发射设施配备所需硬件，用于支持星际飞船原型Mk1首次试飞

SpaceX于9月21日破土动工了星际飞船原型Mk2的发射设施，它是佛罗里达州卡纳维拉尔角现有LC-39A发射台的附加设备，也是星际飞船第一次超重运载火箭(Super Heavy)轨道发射尝试的可能地点。

9月21日，有摄影记者注意到了SpaceX在39A发射台改造与星际飞船原型发射相关项目取得的进展。在过去十天左右时间里，SpaceX始终在其拟议位置安装硬件，并最终于21日破土动工，这很可能表明该公司正在等待官方批准或施工许可。

39A发射台的相关升级工作可能需要6-12个月的时间完成，这取决于其改造程度以及SpaceX希望这些设施使用多长时间。目前，SpaceX只进行了相当少的改造，包括增设混凝土垫、钢发射支架和水冷火箭排气转向器、沼气场和相关管道、现有氧/氮/氦地面系统扩展，以及某些与雨水管理相关的项目。

图2：星际飞船Mk1需要比StarHopper更多的推进剂

与此同时，SpaceX正计划最早于本月将其星际飞船原型Mk2运送到39A发射台附近，尽管可能要推迟到10月份。SpaceX已经将其佛罗里达的部分员工转移到得克萨斯州，试图加快星际飞船Mk1的整合。除非发生意外，星际飞船Mk1几乎可以保证会先于Mk2试飞。

在得克萨斯州博卡奇卡，SpaceX地面工程师和技术人员正在努力升级当地现有的发射设施，这些设施以前用于支持星际飞船原型测试版StarHopper测试、猛禽静态点火测试和悬空测试等活动。StarHopper于8月27日完成了第二次也是最后一次悬空测试。

虽然现有的发射硬件对于StarHopper来说已经足够了，但星际飞船原型的体型要大得多，并且有新的需求，因此需要对相关设施进行升级。

SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）希望星际飞船Mk1最早在2019年10月做好首次试飞准备，该公司已经向FCC提交了申请，并认为10月13日是个发射的好日子。