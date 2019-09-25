9 岁小米“冲击”5G

9月24日，小米科技园。当雷军出场时，场馆内瞬间爆发出震耳欲聋的欢呼声。







在自己的新「主场」举办发布会，雷军说话的底气都足了一些。而比新场地更吸引人眼球的，是小米的两款5G手机。

上至国家，下至个人，涉及到许多因素，5G成为了当仁不让的热门话题。而最容易普及到的，也是人们最期待的，莫过于每人手中使用的终端产品，手机。

雷军在发布5G手机|现场拍摄

终端越快普及，人们就越能更快速享受到5G的便利。而反过来看，5G时代能带来更多的连接，这又成为除手机之外的终端设备快速增长的爆发点。二者相辅相成，厂商们早已瞄准了其中的机会。

在中国，手机市场不再停止增长，剩下的存量市场竞争激烈。从另一个角度看，IoT又是一大片新的市场，由手机延伸到物联网设备，手机厂商又是最适合的角色。换句话说，谁能瞅准时机把握下一个增长点，谁就最有可能在5G时代站稳脚跟。

这也是9岁的小米所希望的。

5G与环绕屏

发布会上，小米共发布了两款手机，小米9Pro和Mix Alpha。

这也是名副其实的「小米线」发布会。Pro版本的小米9外观上与前作并无太大变化，却增加了一项核心科技功能，5G。

小米9 Pro白色版本|官方拍摄

为了适应5G时代各方面的需求，小米在许多细节方面都进行了思考。比如，小米9 Pro搭载了高通最新的骁龙855+芯片，为防止5G手机发热严重，小米在芯片旁加入了VC液冷以给手机降温。

为了适应5G手机的需求，小米9 Pro做了许多改进|现场拍摄

在测试5G手机过程中，实验室测试网速能达到2.2Gbps，路测网速结果可达1.78Gbps，比4G实测整整快了10倍。用实例说明的话，下载一个1.89GB的「吃鸡」手游只需要15秒钟，100首歌约400M，仅3秒就能下完。如此大的下载量，用户对存储量也有巨大的需求。小米9 Pro最大可支持512GB内存，用户无需为存储担心。

5G网速比4G整整快了10倍|现场拍摄

MIX Alpha则被称为「最前沿的5G概念手机」。自从小米MIX发布以来，该系列一直是小米产品线中负责「探索」的手机产品，当年MIX发布时，全面屏让人过目难忘，也成为当年手机发布会令人印象深刻的场景之一。

本次的MIX Alpha没有采用折叠屏、瀑布屏等概念，而是创造了一个全新的屏幕分类：「环绕屏」。除了背面有一条安置摄像头、闪光灯以及其余传感器的「边框」，其余部分全部为屏幕。雷军介绍到，如果按照正面屏幕来计算的话，MIX Alpha的屏占比可达到180.6%。

小米MIX Alpha采用了「环绕屏」概念|官方拍摄

要做到这样一块屏幕不容易，相比折叠屏而言，环绕屏还要再多折叠一次，属于双折叠的柔性屏，在研发难度上就要高于折叠屏许多。另外还要解决屏幕贴合与保护等问题，难度还要增加。

交互上，利用多传感器+AI算法的防误触技术双面的屏幕可以根据手机翻转自动识别用户正在看哪一面。手机边框为通知栏，背面可变为轻应用中心。相机方面，小米首次搭载了一亿像素的镜头，并且该镜头能够同时担任前置和后置相机使用。

雷军介绍MIX Alpha的技术难点|现场拍摄

实际上，从价格也能看出两款手机的差异化。小米9 Pro延续了性价比，价格为3699元起，MIX Alpha则卖到了19999元，是小米有史以来手机卖到的最高价格。雷军称，进行了小规模量产的尝试，预计12月底上市。

小米9 Pro价格公布|现场拍摄

对于5G手机而言，这个价格属于平均水平。雷军特别提到，5G时代刚刚开始，各方面成本都极大增加，整部手机的成本提高将近1000元，如果按照4G手机的价格来卖，完全不可能。

各厂商5G手机的内存版本及价格|极客公园整理

在两款手机背后，小米想做的，也不止是秀一把「科技」肌肉而已。

「复合型」小米

2019年以来，小米已经制定了几项战略，其中不乏影响到公司未来走向的决策。

频繁制定战略的举动，都指向小米集团正在成长为一家成熟的科技企业。最明显的，是分拆Redmi以及All in AIoT。

分拆Redmi对于小米来说，彻底让小米和Redmi两条产品线，或者说两个品牌走向了差异化。

Redmi已独立发展，与小米形成两条独立的产品线|视觉中国

从品牌上讲，Redmi独立发展，可以让小米线继续探索更高的定位，摆脱此前人们对于产品线混乱的认知。而在友商竞争方面，也有了更明显的对标对象。这样，Redmi既没有「拖累」小米，也能在更广泛的用户群体当中进行新尝试，一举两得。

本次的5G手机和前沿概念手机发布，也证明小米正在保持中高端的手机产品线，并逐渐向上试探；此外在新零售这样的新兴市场当中，也可以保证小米的「创新」、「探索」等品牌形象得以建立。

另一方面，此前以「互联网思维」示人的小米，正在转变为「复合型」企业。

这里有两个因素可以看出端倪，第一是对线下的重视。经过四年的扩张，小米之家已经形成了一定的规模效应。据小米披露的财报显示，2018年一季度，小米线下直销营收达25.16亿元，占总营收的8.13%。截至2018年12月31日，小米之家有586家，小米授权店达到1378个。覆盖直营和授权等多渠道的线下零售，让小米获得了线下更广阔的市场。

小米之家已形成一定的规模效应|视觉中国

说到小米之家，就不得不提到另一项提高零售坪效的分类：IoT设备。此前小米总裁林斌透露，小米之家的坪效达到了26万元，整个行业内仅次于苹果的40万元。线上线下联动的零售方式，使小米之家已经成为小米内部最成功的商业案例之一。

正是多品类产品带来的流量效应，高坪效其中不乏IoT设备的贡献。根据小米最新发布的2019年第二季度财报，IoT与生活消费产品的收入为149亿元，比去年增长44.0%。2019年初，雷军提出了「手机+AIoT」双引擎战略，宣称这就是小米未来五年的核心战略，要持续投入100亿元。

如果站在当前向未来看，我们可能无法看出小米的双引擎战略可以获得多大的势能，但是往回看的话，或许能感受到雷军对于未来的布局。

说回发布会，表面上小米只是发布了两款手机，一款电视，但在演讲过程中，雷军会时不时穿插一两台智能硬件设备，作为手机某个功能的搭配。比如支持50W快充的充电宝、真无线蓝牙耳机，以及顺带介绍带有最新升级的智能语音助理「小爱同学」。

小爱同学已升级到3.0版本|现场拍摄

这些设备/软件或多或少能传递一些信息，除手机之外，小米也有大量IoT设备的存储，随时都可以拿出几个颇有亮点的东西与小米生态链其他产品进行组合搭配。

再放出一组信息，目前小米IoT平台已连接的IoT设备数量达约1.96亿台，超过5台以上小米IoT设备用户约300万人。然而这还远远不是终点，GSMA预计，到2025年，全球超过一半的5G连接将源自亚太区，占到全世界的54%。届时中国的5G连接将占全球市场份额的三分之一，也会成为最大的5G市场。

这么看来，在2013年就开始布局物联网的小米，以孵化投资模式，围绕手机周边、智能家居打造爆款产品，让产品率先进入用户家中，再通过云端连接形成智能网络，同时开放平台接入各大品牌产品，这种很具有小米特色的生态系统，挖出了一道物联网方向的护城河。

再往大一点说，5G时代的门票，小米会不会是率先拿到的那一家？

5G推动手机终端的更新换代，以及更丰富的IoT场景当中，会有更多新流量和新场景诞生，产业必然将出现一波高峰。对小米，对任何企业，都是绝佳的机会。在这之下，逐渐成熟的小米正需要定制一个长期的目标，成长才是正经事。