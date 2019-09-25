分析师：苹果低价iPhone 11拉低iPhone平均售价

9月25日上午消息，随着iPhone 11和iPhone 11 Pro系列的开售，分析师们正在深入研究新设备可能对苹果财务数据产生的影响。德意志银行（Deutsche Bank）分析师近日表示，低价款iPhone 11的流行可能会拉低今年iPhone的平均售价。

德意志银行在今天给投资者的一份报告中称，在2020财年，iPhone的平均售价可能下降4%到6%。该公司估计，iPhone 11、iPhone 8和iPhone 8 Plus将在未来12个月占iPhone销量的40%。

从理论上讲，这意味着iPhone XR、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max将占iPhone销量的60%。iPhone 11在美国的售价较去年低了50美元，在中国则低了1000元人民币，这最终将有助于拉低平均售价。

尽管其他分析师表示，苹果可能会通过销量增加来弥补平均售价下降的影响，但德意志银行分析师Jeriel Ong对此并不十分确定。

Ong指出，更低的价格可能带来更高的销量，尽管“我们还没有足够强烈的意识到，定价连同新iPhone的新功能，将如何影响整体的需求。”他不确定平均售价的下降“能否被相应的销量上市充分抵消”。

德意志银行对苹果股票的评级为持有，目标价为210美元。

与此同时，投行Piper Jaffray表示，对明年iPhone支持5G的预期也正在拉低今年高端iPhone 11 Pro的需求。也正是因为用户预期明年要换5GiPhone，所以今年倾向于选择价格更低的iPhone 11。

至于苹果的服务业务，德意志银行指出，通过App Store软件商店，Apple TV+流媒体服务，Apple Music音乐和iCloud等一系列附加服务，苹果可以从每位iPhone用户到那每年额外挣到252美元。对比硬件利润，这是一个非常惊人的数字。