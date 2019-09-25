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京东9.25领券指南：华硕满1000减100，realme X2标配版1499元

2019-9-25 9:39:35来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

9月25日，华硕满1000减100，家电满980减50，威露士2件5折；realme X2 6G+64G预约抢购，到手价1499元，100元定金抵200，赠一年碎屏保修服务 ；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

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