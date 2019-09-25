微软Surface Pro 6关机耗电过多问题在9月固件更新中得到修复

IT之家9月25日消息 先前曾有Surface用户报告称自己的Surface Pro 6在关机状态下耗电量过多的问题，而微软官方在接到反馈后也在第一时间内进行修复，目前该问题随着9月固件更新的到来也被修复。

据外媒报道，目前已陆陆续续有用户向相关媒体证实在安装完9月固件更新后Surface Pro 6的关机耗电问题的得到了解决。

Windows Latest用户：在启用了预览发布（Release Preview）通道的Surface Pro 6上安装9月固件更新后终于解决了所有的电池问题，设备可如预期那般运行了。

获取预览版更新步骤：

● 通过开始菜单或搜索打开‘设置’，点击‘更新和安全性’；

●未注册用户可在Windows Insider页面上点击‘Get Started’后绑定微软账户；

●加入‘预览发布’（Release Preview）通道，重启Surface；

● 用户在重启后便可在Windows Update页面上检查更新，即可收到241.1.139.0版固件。

目前尚不清楚微软和事项所有的Surface用户推送版本号为241.1.139.0的正式版9月固件更新，Surface用户可以关注一下。