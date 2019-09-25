科普：RAW照片色彩深度越高画质就越好？

最近网络上泄露了疑似尼康Z8说明书截图，截图指出新相机支持16bit深度的RAW格式照片，假若成真Z8将会成为首款支持16bit RAW的全幅相机。色彩深度（depth，单位bit/位）是RAW照片一个重要指标，其数值越高，理论上色彩越丰富、动态范围越宽广，那色彩深度能否与画质画等号？

疑似Z8说明书，新相机支持16bit RAW和60-80%高压缩率RAW

要了解深度对RAW画质影响必须从数码相机成像原理说起，当光线穿越镜头后，会被CMOS传感器上的光电二极管转换为电信号，接下来电信号会被放大，在ADC（模数转换器）上进行模数转换，变成数字信号，经历第一次“bit”。

采样精度（单位bit）是ADC的重要参数，其数值越高性能越好，我们常说的传感器多少bit输出正是指ADC采样精度。在CMOS传感器上采样精度决定了色彩数量与理论动态范围，假若采用拜尔阵列，12bit的ADC支持68.68亿种颜色以及12档动态范围，在精度提高到14bit后，支持4.39万亿种颜色以及14档动态范围。以今天显示设备与打印水平，12bit足以满足使用，更高的精度是为了扩展动态范围。要注意的是，决定一块传感器动态范围是光电二极管的信号与噪声比值，ADC好比一扇门，动态范围是身高，身高是多少人所决定的，ADC只能起到限高的作用，为了方便同行我们会把门做得比人更高，相机同理。

在今天，中画幅相机已用上16bit ADC，全幅、APS-C画幅相机普遍使用14bit ADC，M43、1英寸大多使用12bit ADC。ADC的精度不是恒定的，在输出视频时往往会将14bit降低12bit甚至是10bit，以提高输出速度，因此同一台相机的视频动态范围往往不如照片。在CMOS传感器输出数字信号后会进入DSP处理，经历第二次“bit“，一般来说处理器的处理精度与ADC精度相同，这样不影响画质，也有助于控制DSP成本，避免浪费性能。

在经过DSP去拜尔、白平衡调整、去摩尔纹一系列处理后，数字信号会被封装成RAW或JPG格式照片。JPG格式经过高度压缩、锐化，深度只有8bit，完全经不起后期处理，高“bit“指的RAW才能展示相机的画质。相信摄影爱好者都知道RAW是一种未经处理、未经压缩的照片储存格式，它有多种封装格式，比如Adobe的DNG，尼康NEF，佳能CRW。事实是相机RAW照片都经过了处理，比如说去热噪声，在经过压缩后RAW照片的动态不再受到色彩深度限制，最典型的例子莫过于ARRI Alexa系列与松下GH5S。

DNG是Adobe推广的RAW格式

Alexa使用的是ALEV III CMOS传感器，在成像时两组14bit ADC分别以高增益、低增益方式同时输出信号，两个信号会被机内精度高达16bit的数字处理器进行HDR合并、猜色，输出动态范围超过15档的图像，最后储存在色彩深度只有12bit的ARRIRAW当中。而GH5S的RW2（松下的RAW格式）色彩深度达到了14bit，可限于12bit的传感器，照片动态范围只有12档左右。

Alexa的是ALEV III CMOS传感器

可见RAW照片的色彩深度与画质没有绝对关系，色彩深度数值越高（bit值越高）只代表动态范围可能越高，但色彩深度过低一定会降低画质，同样道理也适用于视频Log。而且随着相机连拍速度、像素数量飞速增加，储存压力变得空前巨大，近乎无损画质又能减小照片尺寸的压缩RAW技术变得极为重要，16bit RAW照片固然是好，可RAW压缩技术同样重要。