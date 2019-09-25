苹果正式发布iPadOS 改进生产力

除了iOS 13.1，苹果今晨还正式发布了iPadOS，这是该公司旗下平板设备的首个专属操作系统。为与iOS 13保持一致，iPadOS的版本号从13开始计数，因此苹果今天发布的也是iPadOS 13.1。

从版本13开始，苹果将iOS一分为二。独立的iPadOS 13不仅拥有绝大部分iOS 13的功能，而且还专门为iPad设备的大屏幕设计了专属的功能，使其更具有生产力。

-全新主屏幕

iPadOS引入全新主屏幕设计，充分利用了iPad的宽大的显示屏的空间，用户可以将「今天」视图小组件固定在主屏幕的左侧，一目了然。当然，这个功能也是可选的。如果不喜欢，取消便是。

-侧拉和分屏浏览

iPadOS升级了侧拉和分屏浏览功能。侧拉功能现在支持多个app，让常用的app随时待命。至于分屏浏览功能，用户现在可以将同一个app在多个空间窗口中打开，比如并排处理两份文稿，大大提高了生产力。

-完善对Apple Pencil的支持

iPadOS重新设计了工具调板，现在可以收缩或者移至屏幕的任何位置，另外还新增加了一些新的功能。用户现在可以截取整个网页、文稿或者电子邮件的屏幕快照并添加标记。配合延迟更低的新款Apple Pencil，让办公和创作更有效率。

-改进的文本编辑手势操作

iPadOS可以让用户只需动动手指，就能更简单快捷地选择和编辑文本内容，比如三指捏合进行拷贝、三指放下文本进行粘贴、三指向左轻扫撤销操作。iPadOS还可以实现更精准、快速的光标导航，优化了文本选取功能。

-改进对软、硬键盘的支持

双指捏合即可以缩小屏幕软键盘，还可以将其移动至屏幕合适的位置，既方便单手打字，又能给用户的app留出更多空间；还可以在软键盘的字母之间轻扫，即可打字；如果用户为iPad选配了实体键盘，iPadOS还为此新增了诸多快捷键，大大提高上网冲浪、办公创作的效率。

-全新文件app

iPadOS重新设计了文件app，使用新的分栏视图，轻松浏览埋在多层子文件夹深处的文件。在预览面板中，查看所选文件的高分辨率预览图，并可执行标记、旋转等快速操作。使用「我的iPad」功能，可创建文件夹和存储文件，所有这些内容都仅存于本地硬盘上。

iPadOS还让iPad可以兼容外接硬盘和SD卡读卡器，甚至U盘也没有问题。

-桌面级Safari浏览器

iPadOS为用户提供了桌面级的Safari浏览器，大大改进了用户上网冲浪的体验。Safari浏览器会显示网站的桌面版，网页会按比例缩放，以适合iPad宽大的显示屏，并自动为触控输入进行优化。而且，由于滚动浏览速度更快、更流畅，浏览体验也更胜以往。

另外还首次为Safari浏览器引入了下载管理器，在Safari浏览器中查看正在进行和最近完成的下载内容，然后从文件app中新的「下载」文件夹轻松取用它们。

-深色模式

与iOS 13一样，iPadOS也带来了深色模式。屏幕上的每个元素都经过精心设计，让眼睛看上去更舒适，并与整个系统结合得浑然一体。用户也可以很方便地从控制中心开启它，或设置为夜间自动开启。

还等什么，赶快体验吧！