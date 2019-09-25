CentOS 8 正式版发布

CentOS 8 官方正式发布了。CentOS完全遵守Red Hat的再发行政策，并且致力与上游产品在功能上完全兼容。CentOS对组件的修改主要是去除Red Hat的商标及美工图。

该版本还包含全新的CentOS Streams，Centos Stream是一个滚动发布的Linux发行版，它介于Fedora Linux的上游开发和RHEL的下游开发之间而存在。你可以把CentOS Streams当成是用来体验最新红帽系Linux特性的一个版本，而无需等太久。

CentOS 8主要改动和 RedHat Enterprise Linux 8 是一致的，基于Fedora 28和内核版本 4.18,为用户提供一个稳定的、安全的、一致的基础，跨越混合云部署，支持传统和新兴的工作负载所需的工具。此次发布的亮点包括：

发行版

通过 BaseOS 和应用流(AppStream)仓库发布.

AppStream 是对传统rpm格式的全新扩展，为一个组件同时提供多个主要版本

更详细介绍请看 Chapter 3, Distribution of content in RHEL 8

软件管理

YUM 包管理器基于 DNF 技术，提供模块化内容支持，增强了性能，并且提供了设计良好的API用于与其他工具集成

详细介绍请看 Section 5.1.4,“Software management”

Shell和命令行工具

RHEL 8提供了版本控制工具: Git 2.18, Mercurial 4.8,和 Subversion 1.10.

详情请看 Section 5.1.6,“Shells and command-line tools”

动态编程语言、Web和数据库服务器

Python 3.6 是默认的Python环境，有限支持Python 2.7

Node.js 是在RHEL最新包含的，其他动态语言更新包括: PHP 7.2, Ruby 2.5, Perl 5.26, SWIG 3.0

RHEL 8提供的数据库服务包括：MariaDB 10.3, MySQL 8.0, PostgreSQL 10, PostgreSQL 9.6,和 Redis 5.

RHEL 8提供Apache HTTP Server 2.4 以及首次引入的, nginx 1.14.

Squid 版本升级到4.4，同时也首次提供Varnish Cache 6.0.

详细介绍请看 Section 5.1.7,“Dynamic programming languages, web and database servers”

桌面环境

GNOME Shell 升级到3.28.

GNOME会话和显示管理使用 Wayland 作为默认的显示服务器，而RHEL 7默认的 X.Org server依然提供

详细信息请看 Section 5.1.8,“Desktop”

安装程序以及镜像的创建

Anaconda 安装程序可使用 LUKS2 磁盘加密，支持 NVDIMM 设备.

Image Builder 工具可以创建不同格式的自定义系统镜像，包括满足云平台的各种格式

支持使用硬件管理控制台HMC从DVD安装，同时也提供IBM Z主机的 Support Element (SE)

详细介绍请看 Section 5.1.2,“Installer and image creation” .

内核

扩展Berkeley Packet Filtering (eBPF) 特性使得用户空间的各个点上附加自定义程序，包括(sockets, trace points, packet reception)，用于接收和处理数据。目前该特性还处于特性预览阶段

BPF Compiler Collection (BCC),这是一个用来创建高效内核跟踪和操作的工具，目前处于技术预览阶段

详情请看 Section 5.3.1,“Kernel”

文件系统和存储

LUKS version 2 (LUKS2)格式替代旧的 LUKS (LUKS1)格式. dm-crypt 子系统和 cryptsetup 工具现在使用LUKS2作为默认的加密卷格式

详细介绍请看 Section 5.1.12,“File systems and storage” .

安全

默认的系统级的 加密策略,用于配置核心加密子系统，覆盖TLS, IPsec, SSH, DNSSEC,和Kerberos协议。增加全新命令update-crypto-policies,管理员可以轻松切换不同模式：default, legacy, future,和fips.

支持智能卡和硬件安全模块 (HSM)的 PKCS #11

详细介绍请看 Section 5.1.15,“Security”

网络

nftables 框架替代 iptables 作为默认的网络包过滤工具

firewalld 守护进程使用 nftables 作为默认后端

支持 IPVLAN 虚拟网络驱动程序，用于连接多个容器

eXpress Data Path (XDP), XDP for Traffic Control (tc),以及Address Family eXpress Data Path (AF_XDP),可作为部分Berkeley Packet Filtering (eBPF) 扩展特性，目前还是技术预览阶段，详情请看 Section 5.3.7,“Networking”.

详细的网络方面的特性请看 Section 5.1.14,“Networking” .

虚拟化

在RHEL8中创建的虚拟机中，现在支持并自动配置更现代的基于PCI Express的计算机类型（Q35）。这在虚拟设备的功能和兼容性方面提供了多种改进。

现在可以使用RHEL8Web控制台（也称为“驾驶舱”）创建和管理虚拟机。

qemu仿真器引入了沙箱功能，它为系统调用qemu可以执行的操作提供了可配置的限制，从而使虚拟机更加安全。

详细介绍请看 Section 5.1.16,“Virtualization”

编译器和开发工具

GCC 编译器更新到8.2版本，支持更多C++标准，更好的优化以及代码增强技术、提升警告和硬件特性支持

不同的代码生成、操作和调试工具现在可以处理 DWARF5 调试信息格式（体验阶段）

核心支持 eBPF 调试的工具包括BCC, PCP,和 SystemTap.

glibc 库升级到2.28支持 Unicode 11,更新的Linux系统调用，关键提升主要在DNS stub resolver、额外的安全加强和性能提升

RHEL 8提供OpenJDK 11, OpenJDK 8, IcedTea-Web,以及不同 Java 工具，如 Ant, Maven,或 Scala.

详细介绍请看 Section 5.1.11,“Compilers and development tools”.

高可用和集群

Pacemaker 集群资源管理器更新到最新版本2.0.0,修复了一系列bug以及功能做了提升

pcs 配置系统完全支持Corosync 3, knet,和节点名称

详情请看 Section 5.1.13,“High availability and clusters” .

CentOS 8官方发行说明：https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-September/023449.html

完整的RedHat 8发行说明请看 https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/8.0_release_notes/overview

CentOS 8下载：https://centos.org/download/

国内镜像下载：http://mirrors.neusoft.edu.cn/centos/