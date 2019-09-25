iOS 13在iPhone 6S和SE上运行情况如何：A9处理器依旧坚挺

iOS 13放弃了对多代iPhone的支持：2013年的iPhone 5S和2014年的iPhone 6，6 Plus都已不在兼容列表中。仍坚守在生态系统中旧设备只到iPhone 6和6 Plus（A8处理器），iPad Air 2和Mini 4，设备RAM的要求提到了2GB，而再不是1GB。





在iOS 12大受好评地为旧款iPhone带来更流畅的系统操作后，iOS 13的表现其实也还不错，至少从iPhone 6S和iPhone SE的运行情况来看，尽管今年苹果已经迎来A13，但A9处理器仍然属于相当现代的处理器。

为了测试此性能，我们上述两款设备上升级了iOS 13，登录到测试用iCloud帐户中。每个应用程序均打开3次，对结果取平均值。如果打开应用并等待加载的过程缓慢，这通常意味着手机的其余部分（包括等待键盘弹出，等待页面加载以及其他任务）也会同样变慢，尤其是当您下载更多内容并连接更多帐户时。

A9坚挺

测试中，在这两款旧手机上运行iOS 13基本都比运行iOS 12要慢，当然，其中有很多只是0.0几秒区别，性能几乎达到平均水平。一些区别看起来很大的运行项，是因为基准时间本来就很短因此百分比被拉大（比如Safari和TV），但实际上用起来你不会有太大感觉。

A9可以很好地运行iOS 13并不奇怪。这款芯片已经成为苹果最近几年推出的一些新功能的基石，包括其所有AR功能以及对支持HEIF、HEVC图像和视频格式的支持。A9也是苹果未使用大型高效核心和小型节能核心组合的最后一款处理器，就原始性能和硬件功能而言，它仍然是相当现代的处理器。

不管在相同硬件上运行的iOS 12和iOS 13之间有什么区别，在6S和SE上运行iOS 13，仍然比在iPhone 5S或iPhone 6上运行iOS 12感觉更快，与更快的手机（如iPhone XR）相比，您需要等待的是地图，电视和App Store这些加载内容较多的应用。

硬件限制

但是相对于跨代运行新系统，旧iPhone的最大限制其实在于电池本身的物理磨损和退化。我们用来测试iOS 13的6S可以很好地运行操作系统，但是即使更换了原装全新电池，也必须给它一天一充电。6S和6S Plus的电池续航表现都比较差，和iPhone XR根本不能比。

对于在电池部门一直表现最好的iPhone SE，其紧凑机型和小尺寸屏幕可能是很多人喜欢的点，但苹果显然已经不想在操作系统上为小屏幕考虑太多。

如今大量iOS操作和App操作都建立在iPhone 6S和6S Plus所建立的基础上，适应的是4.7英寸和5.5英寸屏幕，并随着后续iPhone屏幕尺寸变化继续做调整。在iPhone SE上，iOS 13大部分情况都不再考虑小屏易读性（比如文本、图像和图标），显示对象统统缩小或者变少。当然，这只是一种视觉适应性问题，如果你本来就一直使用小屏，基本不会影响使用。

通过这样的测试和总结，我们想说，在正常情况下，您升级新iPhone的理由应该是想要更大的屏幕、更大的Face ID或更长的续航，而不是因为旧手机运行吃力。对于那些决定要换iPhone 11的朋友，大可将注意力放在硬件方面的优势上；如果打算继续使用旧机也完全没问题，本质上它并不会新机慢多少。