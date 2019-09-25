员工专用：亚马逊推出首个虚拟医疗诊所Amazon Care

近日，亚马逊为西雅图的员工推出了一项虚拟医疗诊所服务，名为Amazon Care。

这家公司公布了一个名为Amazon.care的网站地址，目前这个地址已经可以访问，但还没有正式对外界公开。“Amazon Care是针对亚马逊西雅图员工及其家属的一项福利，目前还处于测试阶段，”该网站上写道。

之前，外媒就有报道过亚马逊正在为西雅图员工推出医疗诊所服务。去年夏天起，亚马逊就开始相关的招聘，其中包括一名顶尖的西雅图医生，他之前运营过一个诊所网络。

这家亚马逊诊所提供了远程医疗，以及一些个人服务。其中包括“通过视频向医护人员寻求意见、诊断和治疗”。员工可以选择通过移动应用或者网页进行就医，只需几分钟就能向护士询问任何健康方面的问题。如果一名员工需要跟进治疗，那么Amazon Care还会安排人员上门。

另外，亚马逊还能通过这项服务在数小时内开出药方，员工可以选择药房自行取药。

对亚马逊来说，医疗保健是一个价值35万亿美元的市场，云计算和医疗记录等技术都能在这里得到应用。

2018年，亚马逊和摩根大通、伯克希尔·哈撒韦等公司合作，试图在不降低质量的情况下，为三家总计120万名员工提供更加实惠的医疗服务。2018年中，亚马逊收购了在线药店PillPack。最近一周，有外媒报道亚马逊正在开发一种具备健康和保健记录功能的无线耳机，这也是亚马逊首次踏足可穿戴设备领域。

该公司的发言人表示：“我们正在为亚马逊员工测试一种医疗保健福利，让他们根据自己的日程安排，无需预约就能快速获得服务，地点也可以自行选择，家里、公司、网上均可。Amazon Care帮助员工节约了出行和等待的时间，让他们以及家庭成员可以通过视频或语音寻求医护人员的帮助，如有必要还可以安排个人跟进服务。”