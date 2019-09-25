美国拟推法案拨款10亿美元替换掉华为中兴设备

据路透社报道，美国众议院的一个小组本周公布了一项两党合作法案，计划拨款10亿美元用于小型和农村无线运营商更换来自华为和中兴通讯的网络设备。

这一立法与美国参议院商务委员会在今年7月份批准的一项法案类似，参议院的法案将批准大约7亿美元的拨款，用于移除华为设备，从而提高所谓美国通信网络供应链的安全性。

众议院能源和商业委员会的民主党和共和党高层在一份联合声明中表示，该法案将通过帮助小型和农村无线运营商移除可疑的网络设备，并替换为更加安全的设备，从而保护“国家的通信网络不受攻击”。

上述众议院小组将在本周五就该法案举行听证会。华为并未立即对此发表评论。

知情人士在6月份告诉路透社，大约有十几家依赖于华为提供网络设备的美国农村电信运营商正在与包括爱立信和诺基亚在内的其他厂商进行讨论，从而更换其使用的中国设备。

今年5月，美国总统特朗普签署了一份行政令，宣布国家进行紧急状态，并禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备。该命令要求商务部与其他政府机构合作，在10月份之前制定出一份执法计划。

同时，美国政府于5月份将华为列入黑名单。8月份，美国商务部将另外40多个华为子公司添加到其黑名单中，使受禁令影响的华为实体公司总数超过100个。

法案禁止使用联邦资金从任何对美国通信网络构成国家安全风险的公司购买通信设备或服务。它还要求联邦通信委员会（FCC）帮助小型通信运营商承担从网络中移除违禁设备或服务以及更换设备所需的费用。

去年美国政府批准的一项国防法案广泛禁止使用联邦资金购买华为产品，白宫今年6月表示，将在两年时间内遵守这一禁令。

2018年4月，FCC投票通过了一项新规则，禁止使用政府计划中的资金从包括华为在内的对美国通信网络构成威胁的公司购买设备和服务。目前该法案仍在审议中。

尽管美国大型无线运营商与华为的联系并不密切，但一些小型的农村运营商仍依赖于华为和中兴通讯提供部分设备。

根据代表用户数不足10万的小型运营商的农村无线协会（Rural Wireless Association）估算，其成员中大约25%在网络中使用了华为和中兴通讯的设备，并表示更换设备将需要花费8亿到10亿美元。