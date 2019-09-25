图文了解苹果全新iPadOS：生产力更上一层楼

IT之家9月25日消息 苹果官方近日正式发布了全新的iPadOS，作为全新iPad系列“御用”的生产力系统，iPadOS又会带给各位怎样的体验呢？

一个名字，就说明了一切。

iPadOS操作系统虽然与iOS系出同源，但iPad使用体验却截然不同：众多功能强大的app加持、多点触控显示屏专用设计、手势操作版多任务处理，一切尽在全新iPadOS。

侧拉和分屏浏览

“侧拉”和“分屏浏览”功能让用户可以在iPad上毫不费力地操作多个app，进一步简单直观地进行相关操作，优化工作流程。

• App多空间使用

用户可以将同一个app在多个空间窗口中打开

然后只需在程序坞中轻点某个app图标，即可查看所有打开了这个app的空间窗口。

新的主屏幕

主屏幕经过重新设计，以利用iPad宽大的显示屏。布局经过优化后可向用户展示更多app，更可将实用的小组件固定在屏幕首页。

Apple Pencil

Apple Pencil精准度高且灵活多用，用户可以用它来画画、做笔记还是加标注。在全新的iPad OS中Apple Pencil进一步降低了延迟，用起来更接近在纸上书写的感觉。再加上全新的用法，进一步优化了Apple Pencil的输入体验。

• 整页标记

截取整个网页、文稿或电子邮件的屏幕快照，然后为其添加标记。

用iPad、Mac和Apple Pencil拓展工作空间。

文本编辑

苹果iPad系列产品的优势之一便是用户可以用简单直观的手势+多点触控完成几乎所有事情。在全新iPadOS中，用户依旧可以通过手势操作更简单快捷地选择和编辑文本内容。包括编辑手势、光标导航、优化的文本选取、智能文本选择等操作。

键盘

屏幕键盘随时可以调出，方便你回复邮件或做会议记录。用户还可以使用智能键盘之类的实体键盘。在iPadOS中，用户有更多方式随心使用这两类键盘。

浮动式键盘

双指捏合可以缩小快速输入键盘，然后将它移到合适的位置，既方便用户单手打字，还可以给app留出更多空间。

速滑输入

只需在字母之间轻扫，即可打字。

键盘快捷键

全新iPadOS加入了很多新的键盘快捷键，用户可以用这些快捷键在Safari浏览器中轻松上网浏览，或提高文件管理效率。

字体

iPad是制作精美文稿和进行页面排版的理想设备。在iPadOS中，用户可以从App Store找到合适的字体用在文稿中。

字体管理

安装和管理自定字体，并用于你常用的app中，让你的项目更具个人风格。

文件

通过文件app，用户一处方便地取用和管理文件。同时iPadOS还为用户提供强大的新方式来查看、处理和分享文件。

在重新设计的文件App中不仅文件详情更丰富了，控制选项也更多了。同时用户还可以利用共享文件夹协作处理文件和文稿，让每个人都能时刻了解最新进展。

文件服务器

用户可以直接从文件app中访问服务器或家里PC上的工作文件。

外接硬盘

用户可以轻松连接外接硬盘和SD卡读卡器，甚至是U盘。

Safari浏览器

用户可以在全新iPadOS的Safari浏览器中拥有桌面版的浏览体验。

在iPad上通过Safari浏览器来打开网站或使用网页应用，拥有和桌面电脑一样的操作体验。同时用户还可以在在Safari浏览器中查看正在进行和最近完成的下载内容，然后从文件app中新的“下载”文件夹轻松取用它们。

深色模式

深色模式为iPad带来了全然不同的新风格。屏幕上的每个元素都经过精心设计，让用户的眼睛看上去更舒适，并与整个系统结合得浑然一体。用户还可以很方便地从控制中心开启深色模式，或设置为夜间自动开启。

隐私和安全

全新iPadOS进一步加强了隐私保护，通过多项新功能，让用户拥有更具个人化使用体验的同时也能掌控自己的数据。

HomeKit安防视频

全新推出的视频存储空间，专为安全和隐私而设计。

照片

iPad配备宽大的显示屏，用户浏览和编辑照片体验更佳。同时全新iPadOS还拥有强大的处理能力，足以胜任各种照片编辑工作。iPadOS还提供简单快捷的新方式，用户可轻松拍摄、编辑和浏览照片，大大提升了管理和处理照片的效率。拥有全新照片标签页和浏览界面，重新设计的编辑功能以及各种新工具

• 强大的视频编辑功能

用户在照片上使用的每种工具和效果，包括旋转、裁剪和自动增强等，几乎都能应用于视频编辑。

性能

在运行速度和响应速度方面，iPad一直表现出色。包括解锁速度、App启动速度都哟较大提升。

据悉，全新iPadOS 的面容ID解锁速度提升最高可达30%，App启动速度最高可达之前的两倍，下载所需的空间也更少。

ARKit 3

增强现实类app现在可将虚拟物体自然地置于人体的前方或后方，带来更加身临其境的新体验。

除此之外官方还介绍了新版iPadOS其他的新特性：

Siri快捷指令：快捷指令app将你的所有Siri快捷指令集中在一处管理。新的对话式快捷指令，让Siri可以通过提问来确认你的要求，比如当你说出“订一杯平时喝的咖啡”时，它会向你确认你要去哪家咖啡店。

更智能的分享方式：当你想要分享照片或文件时，iPad会猜测你的心意，为你建议分享对象和要使用的app，让你只需轻点一下便可快速分享。

地图app：给你更多实用方式来查地图。“四处看看”功能通过高分辨率影像，无缝地为你呈现目的地的景象5。“路口视图”功能可以帮你轻松通过城市中复杂的分层道路和交叉路口。“收藏”功能便于你追踪和分享必看景点。

在信息app中自定拟我表情：众多新发型、帽子、妆容和装饰，让你创造自己独一无二的拟我表情。而且，拟我表情现在会自动变成活灵活现的贴纸，并可在信息、邮件和微信等第三方app中使用。

全新的提醒事项app：现在，创建和整理提醒事项更轻松了。使用智能列表，可以很容易地显示和追踪即将到来的提醒事项。快速工具栏方便你添加日期、时间、地点、标记、照片和扫描文件。Siri还会建议你可能想添加的提醒事项。

邮件app中的文本格式工具：有了众多文本格式工具，包括字体样式、大小、颜色、对齐、缩进及减少缩进、编号及项目符号列表，你可以随时随地撰写精美的邮件。

全新改进的备忘录：全新画廊视图和更强大的搜索功能，让你及时找到所需的备忘录。全新核对清单选项助你办妥更多事情，而共享文件夹功能让你更轻松地与其他人协作处理文件夹和备忘录。

通过AirPods共享音频：现在，你可以将两对AirPods与同一台iPad配对，轻松与朋友同享音乐或视频。