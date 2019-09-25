出海，然后呢？你可能需要一套苹果搜索广告解决方案

近几年，海外市场成了中国开发者和互联网公司征战的蓝海，从BAT、字节跳动、美团、网易等大公司，到初创型公司，中国互联网公司的出海步伐正在加快。根据App Annie报告显示，自2017年到2018年，中国出海移动游戏和应用的下载量增长了40%，收入增长了75%。

中国开发者由于运营难度的限制，在海外的主要增长方式主要是广告投放，每个出海项目基本上都避不开Facebook、GoogleAds和Apple Search Ads。尤其是刚刚开放不足3年的Apple Search Ads，于2019年3月开放的全球59个国家和地区，已经与Facebook、GoogleAds成为了海外用户增长的三驾马车。由于苹果拥有着全球14亿的激活设备，并且苹果广告有着超高的转化率和ROI，已经成为App海外增长的主要渠道。据调研机构伯恩斯坦预测，2020年Apple Search Ads的收入可以达到40亿美元左右，也就是说明年即将迎来苹果广告爆发的一年。

当然，对于出海应用来说，还有着各式各样的困难，比如说：如何选择合适的海外市场、如何快速适配各国不同的语言文化、如何在应用商店严审规则进行推广、如何更好服务当地用户等，都是必须面对的问题。

这种情况下出现了一些为中国开发者解决出海增长问题的公司，但是仅仅依靠人工服务难以解决国外复杂的问题，于是诞生了数据技术型服务公司。

今年成立的初创型公司凝视数科就是其中一家，其旗下AppStare是当前全球领先的大数据人工智能Apple Search Ads效果广告投放平台，平台服务面向全球开发者，尤其是中国地区的出海开发者。

在接受新浪科技专访时，凝视数科CEO李竞航表示，全球应用商店的各种分类榜单中都有中国出海开发者的身影，但由于中国开发者者对海外市场的陌生、语言阻碍、对各国政策的不了解、在海外买量的不熟悉等因素，阻碍着更多的开发者出海。李竞航从几个方面分析了目前出海的现状及介绍了解决措施。

国内人口红利消退中国开发者出海寻找空间

“中国早期的互联网人常说的一句话就是人口红利，现在在国内人口依然没变但是红利没有了。”

“比如在国内，早期用户成本几块钱，现在每个用户成本达到几十块钱，甚至大几十块钱，尤其头部应用，成本每年翻倍增加。但是在海外我们可以看到比这个更低的成本，比如在美国，一个用户的购买成本可能也就十几元人民币，东南亚地区更低，才几块钱，而且在一些发达国家，回收也非常好。”李竞航提到，现在的出海状况是一部分开发者在国内已经发展得很成熟，需要扩张到海外；另外部分开发者例如游戏和互联网金融等受国内政策影响，转而拓展海外市场；还有部分开发者产品更适合海外市场。因此在头部开发者的引领及众多中小开发者的推动下，出海越来越热，出海是近几年来业界共同看到的一个大趋势，且规模越来越大。

据其透露，2019年8月中国手游发行商在全球吸金超过15.8亿美元，拿下当期全球手游总收入28%的市场份额；抖音海外版TikTok，截至2019年2月末，全球装机量已超10亿。以游戏厂商、社交、电商为代表的国内开发者早已经瞄准了海外市场。

在这样一个背景下，2019年3月，凝视数科成立，推出AppStare大数据人工智能投放平台，通过大数据和AI技术帮助出海开发者实现智能投放，平台实现了多种语言的关键词投放，解决开发者在广告投放方面的语言文化障碍，同时平台有完整的效果监测与监控系统，智能出价系统、竞品监控系统等，不仅能全方位高效的帮助出海开发者获得性价比最高，最多的流量，还能实时了解竞品动态及获得行业数据报告。

据了解，凝视数科母公司合声易铭从2013年开始，就从事苹果应用商店ASO(App Store Optimization，应用商店优化)业务，服务超过1000家应用的推广业务，涉及到数十个分类和子分类，横跨上百个行业。

合声易铭在数年的营销服务中，发现客户最大的痛点是数据和数据分析，及数据分析成果的转化。而在分析、跟踪、监控投放数据上，用大量的人力去实现会成本高、效率低、不可控、误判概率大，人力所能监控的数据量也非常有限。因此需要实现可视化及人工智能大数据投放平台，实现从元数据优化，到智能投放，到效果实时监控，到智能投放策略调整，到竞品监测，到行业分析，全链路闭环解决方案。

一次在偶然的机会，合声易铭在和李竞航沟通中，发现他是这方面的专家，对合声一直在构思的系统有全面的认识，不仅在宏观上有整体的思路，在某些细节难点上有具体的解决措施，而且有完整的实现路径和技术解决方案，所以大家一拍即合。“实际合作也证明当初判断是正确的，短短几个月就按照计划实现了产品上线，在多个国家和地区进行运营，并且给客户带来了很好的投放效果。”

苹果ASM广告很重要AppStare能做什么？

采访中，李竞航表示，在App Store，70%的访问者通过搜索发现App，65%的访问者通过搜索下载App，苹果搜索广告的平均CTR也高达6%以上，CPI转化率达到50%以上，与Facebook和Google相比具有点击率高，转化率高的优势。并且ROI也高于以上二者，因此Apple Search Ads的重要性不言而喻。

再者，根据苹果搜索广告的规则，如果广告位出现在搜索排名结果首位，那么原来的关键词搜索结果排名头名的App不再是头名。目前苹果广告也没有品牌专区，比如在苹果ASO中，用户搜索“淘宝”，若搜索结果首位是“京东”，那么淘宝直接可进行申诉，然而这些在苹果广告中是不存在的。如果出现这样的情况，两者之间的竞争会更加强烈，如加大投放预算，因此各开发者需要进行苹果搜索广告投放，确保自己的量不被其它竞品截流。

而AppStare则主要围绕Apple Search Ads提供大数据人工智能投放服务，帮助开发者实现几项服务，包括元数据优化、智能投放、效果实时监控、竞品监测、行业分析。

尤其在元数据优化方面，苹果开放了59个国家和地区，涉及不同的语言文化，每个产品，每种语言文化涉及数万个关键词，如何设计标题，副标题，产品描述，关键词覆盖，如果依靠人工将是很大的成本。而AppStare能帮助开发者从数百甚至上千个竞品及相关产品中找出最佳匹配，即使开发者不懂目标国家或地区的语言文化，也可以轻松设置元数据。

此外，AppStare可以为开发者带来财务上的便利，“苹果另外一个最大的限制就是对中国开发者的限制，在苹果搜索广告进入中国大陆之前，整套财务体系还没有为中国大陆开发者打通，他们必须要采用海外通用的那套体系，这与国内一些银行政策又是不匹配的。”李竞航表示，AppStare可以解决广告付款等问题，这对开发者提供了很大的便利。

未来，还可能会与开发者就具体的项目进行联动，是开发者的深度合作伙伴。

AppStare：未来在广告服务上深耕

作为一家大数据技术服务型的公司，AppStare的收入来源主要是广告服务费。据了解，目前国际上的通用模式都是以整体广告费用为基数，收取一定比例的服务费，具体根据服务内容的不同收取的比例也不同，这种形式也是目前国内的开发者最接受的一种方式。

李竞航提到，后期AppStare随着服务的深入及对各国各地区市场的了解，会丰富更多收入来源，包括数据服务、联运收入等，全方位帮助开发者进军全球市场。

谈到挑战时，他表示，公司业务开始时确实困难与挑战并存，一方面要与苹果总部谈Search Ads的代理权，另一方面在产品研发方面要不断攻克技术难点。

目前，AppStare团队80%的人员都是产品研发团队，核心大多来自知名高校和技术创新型基地，例如：国家空间科学实验室、清华大学KEG实验室等。团队目前的定位也是以产品技术作为公司核心的竞争力，利用大数据、AI等前沿科技，通过产品实现驱动行业进步的愿景。

李竞航表示，产品体量轻、成本低、数据准确、稳定是目前这个阶段团队追求的方向。“我们只做广告平台这块就可以做得更深。”母公司合声易铭也会从基础资源，比如资金、人员、创业环境等，以及客户等业务资源、技术资源、发展指导等方面为AppStare提供全方位支持，共同开拓海外市场。

未来，如果苹果搜索广告进入中国大陆，届时以AppStare为代表的公司，在技术、算法、服务、市场经验更加成熟，那时会迎来爆发，获得更广阔的市场。