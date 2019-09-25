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迪士尼CEO伊格尔：从苹果董事会辞职是因为业务冲突

2019-9-25 14:24:29来源：新浪科技作者：李丽责编：远洋评论：

两周前，迪士尼CEO鲍勃·伊格尔（Bob Iger）宣布，由于流媒体视频服务Disney+与苹果Apple TV+之间的竞争，他将辞去苹果董事会的职务。在周二接受美国CNBC电视台采访时，他再次谈到了从苹果董事会辞职的决定，以及与苹果创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）的关系。

伊格尔详细介绍了，最初是什么原因驱使他担任苹果董事。他表示，乔布斯在去世前邀请他加入苹果董事会，但因为乔布斯当时是迪士尼的董事会成员，伊格尔无法加入苹果董事会。

“当时我不可能成为苹果董事会的成员。你知道，这被认为是不合适的。纽约股票交易所不会允许这样做，即相互担任对方公司的董事。然而当乔布斯去世后，我被邀请成为他在董事会的接替者，但不是完全替代他。我很高兴我在苹果董事会任职8年。我学到了很多，同时也从我的角度把一些东西带给了苹果董事会。你知道，我们很希望与苹果联合。他们分发了我们的内容和应用。”

关于自己从苹果董事会辞职的决定，伊格尔表示，越来越明显的是，苹果和迪士尼之间存在业务的冲突，而不是融合。他指出，Apple TV+对苹果来说是小业务，但对迪士尼来说意义重大。

“我离开苹果董事会的原因在于，随着他们越来越多地从事电视节目和电影的制作，我越来越清楚，我们之间的发展道路存在冲突，而不是融合。我只是觉得这样做是对的。这项业务对苹果来说仍然较小，但对迪士尼来说意义重大。因此，再继续保持这样的关系并不恰当。”

至于苹果的现状，伊格尔说，他认为，蒂姆·库克（Tim Cook）担任苹果CEO做得“很棒”，并强调苹果是“全球最伟大的公司之一”。

“我认为蒂姆做得很好。无论你从哪个方向看，无论怎么看，我认为结论都是，苹果是全球最伟大的公司之一。史蒂夫离开我们已经有8年。他创立了这家公司，从某种程度上来说这是他的公司。不过，史蒂夫所做的已经是很久之前的事情，尤其考虑到行业发展的速度。”

伊格尔昨天发表了自己的回忆录《一生的旅程：担任迪士尼CEO这15年学到的经验》。

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关键词：迪士尼

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