毕福康回应拜腾争端：系媒体断章取义，感谢一汽支持

新浪财经讯9月25日消息，拜腾汽车联合创始人以及前任CEO毕福康今日在其个人微博上发表声明称，美国媒体断章取义报道其言论，严重歪曲原意。他本人对拜腾充满敬意，并非常感激一汽在关键时刻对拜腾的支持。对各关联方造成的不必要的影响，他深表歉意。

近日有外媒报道称，在法拉第未来洛杉矶总部举行的一场媒体活动上毕福康首谈离开拜腾原因，他表示之所以离开拜腾，是因为一汽（FAW）对公司进行投资后施加了太多“控制”。

随后拜腾公司对此回应称，相关报道中提到的“一汽集团对拜腾的干预和控制”毫无依据。该报道中毕福康的言论有诸多失实或误导性表述，我们对其言论感到失望。

拜腾汽车于2016年成立，由原英菲尼迪中国总经理戴雷、原宝马集团工程副总裁毕福康等人创办。2017年在中国南京建立全球总部。

2018年6月，拜腾宣布完成B轮共计5亿美元融资，其中一汽集团投资额为2.65亿美元，占比最大。同年7月，一汽与拜腾在南京签署了战略合作框架协议。

2019年初毕福康离开拜腾并于同年9月出任法拉第未来CEO一职。

以下为毕福康声明全文：

尊敬的各界朋友：

在近期的一次媒体交流中，我对于拜腾的一些言论引起了某美国媒体断章取义的报道，严重歪曲了原意，并对各关联方造成了不必要的影响，我对此深表歉意。

作为拜腾联合创始人以及前任CEO，我对拜腾充满敬意，并非常感谢一汽在关键时刻对拜腾做出极大的支持和贡献。此外，正如我过去多次在媒体上所说，我非常的感谢中国政府为鼓励企业家创业而营造的良好商业环境，这也是中国成为世界最大和增长最快的电动车市场的关键因素。

毕福康