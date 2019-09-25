《英雄联盟》全新西部魔影系列皮肤插画释出：西部魔女艾希英姿飒爽

IT之家9月25日消息 今日英雄联盟官微正式放出了2019西部魔影系列皮肤的插画合集，其中包括艾希、德莱厄斯、赫卡里姆，艾希为传说皮肤。

三款新皮肤中西部风艾希造型英姿飒爽，御姐气场满满；诺手和人马在火焰的加持下更显威猛，挥舞着燃烧的武器帅气逼人。

英雄联盟目前的西部皮肤主要分成两个系列，一个是较为传统的西部牛仔系列，比如亚索、厄运小姐等。另外一个则是去年推出的魔幻主题西部魔影系列，这个皮肤系列主要是引入了恶魔的概念，整体更偏魔幻。