外媒感叹小米MIX Alpha设计疯狂：可折叠手机前奏？

网易科技讯9月25日消息，据国外媒体报道，小米最新发布的概念智能手机MIX Alpha堪称一种标志性的疯狂设计。这款手机的屏幕可以在两侧弯曲，然后一直环绕到手机背面。虽然MIX Alpha并不是一款可折叠手机，但价格与可折叠智能手机不相上下：售价2810美元(合19999元人民币)。

首先，由于采用了环绕屏幕，小米MIX Alpha将虚拟功能键都放在手机的两侧。状态栏位于手机的一侧，列出了诸如电池、网络连接、蓝牙等常用图标。虽然手机顶部仍然保留了一个物理电源按钮，但小米MIX Alpha通过虚拟侧边按键调整音量大小。此外，诸如“后退”和“主页”等的Android系统导航按钮似乎都位于环绕显示屏的右侧。用户想要操控这样一部手机需要时间来适应。

环绕屏幕的设计让小米MIX Alpha无需前置摄像头。当手机背面也有屏幕时，用户完全可以把手机翻过来用主摄像头自拍，把后屏幕当作取景器。这就是环绕屏幕设计的合理性。

▲【惊奇科技】2万元的小米MIX Alpha概念机现场“体验”（来源：original）

非同寻常的屏占比

小米MIX Alpha的屏占比为180.6%，这意味着“屏幕”面积几乎是机身的两倍。小米似乎是在将手机的前面板区域与整个手机屏幕进行比对，这就消除了原有测量规范中的含义。

这款手机并没有像可折叠手机那样的活动显示屏，所以有可能使用玻璃或硬塑料作为屏幕外壳。小米只表示用“耐用的保护层”为屏幕提供一个“光滑和平坦的表面”。

当所有的侧边都是屏幕时，触摸屏该如何工作？小米并未明确说明。但其在一张幻灯片中列出了“对压力敏感的虚拟侧边按钮”。如果两侧都是触控屏，它们必须对压力敏感，否则轻触就会激活它们。

除了顶部和底部，手机唯一没有屏幕的部分是背面的一个竖条，里面集成了摄像头和天线。用户至少可以通过MIX Alpha买到一些价格不菲的优质材料:相机表面是蓝宝石玻璃，竖条的边缘是陶瓷材质，框架是钛合金制成。

可折叠手机的基础

这一设计可能是小米推出可折叠智能手机的垫脚石。今年1月份，小米在一段视频中展示了一款“三折”可折叠智能手机，可以左右折叠。折叠起来后的手机看起来和MIX Alpha类似。这两款手机都有环绕屏幕，MIX Alpha就像是没有可折叠零部件的三折智能手机。

无论如何，MIX Alpha可以让小米在商用设备上试验环绕屏幕，且不用担心可折叠智能手机的耐用性问题。MIX Alpha上配置了诸如侧边虚拟导航那妞、侧边状态栏以及触摸感应音量按键等很多奇怪UI设计，小米可能希望借此得到更多反馈信息。

MIX Alpha现在看起来有点奇怪。Android系统和应用程序将如何匹配这种手机设计尚不清楚，目前小米也没有对其进行讨论。