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小米回应MIX Alpha使用国产维信诺屏幕：绝非拿来主义

2019-9-25 15:11:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月25日消息 昨日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，采用环绕屏，屏占比达到了180.6%，视觉效果震撼，但售价也高达19999元。

根据供应链消息，小米MIX Alpha 5G概念手机采用的柔性AMOLED环绕屏幕来自国内的维信诺visionox，此前小米曾展示过双折叠的概念手机，柔性屏幕也是来自维信诺。

对此知名数码博主@摩卡评论称：“别看不起维信诺，维信诺前身是清华大学OLED项目组，国内最牛逼柔性OLED研发团队，只是一直缺个牛逼大客户扶一把，维信诺和小米的显示屏技术专家，一起花了很长时间做技术创新和良率提升(小米输出了不少技术能力)，明年几家一线品牌都在抢维信诺的OLED屏产能。”

小米产品经理@王腾也转发补充道：“今年是国产OLED崛起的一年，明年将会是爆发的一年。小米这几年投入了很多研发资源跟几家屏厂一起研发，包括OLED屏良率提升、显示效果优化等等很多技术，绝不是有些人说的拿来主义。”

据雷军透露，小米MIX Alpha早在2年前开始研发，前后投入了1000位工程师，总投入达到了5亿元人民币。MIX概念手机的使命，就是要不惜代价、不考虑量产性，做出一款真正具有颠覆性的产品。

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关键词：小米MIX Alpha

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